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LDU Quito venció por 3-2 a Palmeiras, por la Copa Libertadores 2026

El encuentro integró una nueva fecha del principal certamen continental; todo lo que hay que saber

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LDU Quito y Palmeiras disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Copa Libertadores
LDU Quito y Palmeiras disputaron uno de los encuentros de la jornada de la Copa Libertadores

LDU Quito venció por 3-2 a Palmeiras como local, en un partido correspondiente a la Copa Libertadores 2026. Para LDU Quito los goles fueron marcados por Segovia , Estrada , Estrada , mientras que para Palmeiras los goles fueron marcados por Rodrigues de Freitas, Roque Ferreira. El cotejo se disputó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Ficha del partido

Cómo se disputa la Copa Libertadores en 2026

La CONMEBOL Copa Libertadores es el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano a nivel de clubes. Participan más de 40 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase preliminar compuesta por tres rondas eliminatorias, en las que distintos equipos buscan acceder a la fase de grupos.

En esta fase principal, 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro integrantes, donde se enfrentan en partidos de ida y vuelta (local y visitante). Los dos mejores de cada grupo avanzan a octavos de final, instancia a partir de la cual la competencia continúa con eliminatorias directas de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final, que se disputa a partido único en una sede definida. En la edición 2026, la definición se jugará el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, donde se consagrará al campeón de América.

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