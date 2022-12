Le hizo un agónico gol a Brasil, lo echaron por una insólita razón y le dio la mano al árbitro antes de irse

escuchar

El Mundial de Qatar dejó cientos de historias en su fase de grupos tanto en el campo de juego como fuera de los estadios. Una de las últimas insólitas anécdotas la protagonizó el delantero camerunés Vincent Aboubakar, quien convirtió el agónico e histórico gol ante Brasil, pero inmediatamente se fue expulsado por una insólito decisión en su festejo.

Este viernes se terminaron de definir las llaves de octavos de final con los grupos H y G del Mundial de Qatar. Una de las definiciones más vibrantes fue la de Camerún, Suiza y Serbia, quienes se disputaban la vacante para continuar en el certamen junto a Brasil, que clasificó rápidamente a la segunda fase tras dos victorias.

SORPRESA: ¡GOL DE CAMERÚN SOBRE EL CIERRE!



Aboubakar adelantó 1-0 a los africanos ante Brasil con este gran cabezazo.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/he1d1oIWjc — TyC Sports (@TyCSports) December 2, 2022

Con esto en la cabeza, Camerún salió a jugar un partido de igual a igual ante una Brasil que le dio descanso a sus titulares. En uno de los últimos ataques africanos, cuando el árbitro ya había adicionado 9 minutos, Vincent Aboubakar, delantero del Al-Nassr, cabeceó un centro que le llegó desde la derecha y convirtió el gol para la victoria ante Brasil.

Lo curioso de Aboubakar fue que salió corriendo rápido hacia el córner para festejar el gol e inmediatamente se sacó la camiseta y, tras abrazarse con sus compañeros, levantó el número 10 hacia la tribuna del estadio Lusail. El gol fue festejado desenfrenadamente porque podía significar el pase a la siguiente instancia, a pesar de que los jugadores no sabían cómo iba el partido entre Suiza y Serbia.

Vincent Aboubakar, autor del gol a Brasil, se fue expulsado por sacarse la camiseta en el festejo. pic.twitter.com/7Cftz6gzFa — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 2, 2022

No obstante, su espectacular gol no fue suficiente para clasificar a los octavos de final porque Suiza y Serbia debían empatar, algo que no ocurrió porque los suizos se impusieron 3 a 2 en un partido lleno de emociones.

Luego de tanta euforia, el árbitro estadounidense, Ismail Elfath, se acercó al futbolista y lo saludó con una sonrisa porque el futbolista ya sabía lo que se venía: el juez le levantó la segunda amarilla y el delantero se fue expulsado. Esto se dio porque los festejos en los que los futbolistas se sacan su camiseta están penados por el reglamento con una amonestación.

El camerunés levantó el brazo derecho y se fue sin protestar consciente de que no debió haberse sacado la indumentaria teniendo una amarilla. Vincent Aboubakar se convirtió en el primer jugador en hacer un gol y ser expulsado en un partido de la Copa del Mundo desde Zinedine Zidane en la final de 2006 contra Italia.

El resumen de Camerún vs Brasil: un partido que rompió el cero en el final y sorprendió a todos

El partido finalizó con victoria para Camerún, que logró un triunfo histórico en Mundiales, pero que no le alcanzó para seguir en la máxima cita mundialista. El grupo F se definió, entonces, con Brasil, líder del grupo con 6 puntos, y Suiza segunda con 6 puntos, pero con peor diferencia de gol.

Ahora, la Verdeamarela enfrentará a la Corea del Sur de Son Heung-Min el próximo lunes desde las 16 horas (horario argentino). Y los suizos se medirán ante la Portugal de Cristiano Ronaldo el martes a las 16 horas (horario argentino) por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

