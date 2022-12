Brasil vs. Camerún, en vivo: cómo ver online y el minuto a minuto del partido del Mundial Qatar 2022

escuchar

Brasil ya sabe que cuando termine Qatar 2022 seguirá siendo el único pentacampeón del mundo. Con la clasificación a octavos de final asegurada, lo más probable es que su entrenador, Tite, rote futbolistas para jugar desde las 16 con Camerún, en el estadio de Lusail. De ganar, el Scratch se convertirá en el único equipo con 100% de efectividad en la fase de grupos: tres partidos, tres victorias. El partido será televisado por TyC Sports y DSports y tendrá el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

14.00 Dani Alves puede hacer historia

Si se confirman las especulaciones y Tite decide incluir a Dani Alves desde el comienzo, el ex lateral derecho de Barcelona y Sevilla se convertirá en el futbolista más veterano en representar a Brasil en una Copa del Mundo. Tiene 39 años. La veteranía de Alves contrastará con la juventud de los delanteros que, se presume, iniciarán el encuentro contra los africanos, como Martinelli, Rodrygo y Antony.

A los 39 años, Dani Alves puede convertirse en el futbolista brasileño de más edad en representar a su país en una Copa del Mundo

13.40 Tras la expulsión de Onana, Camerún se enfoca en ganar

Luego de que el entrenador Rigobert Song dispusiera la expulsión del arquero Andre Onana “por cuestiones disciplinarias” (una decisión validada por el presidente de la Federación, Samuel Eto’o), los Leones Indomables se enfocan en Brasil, su rival de esta tarde en el estadio de Lusail. Los africanos saben que el partido ante los subcampeones de América no será fácil, y que incluso un triunfo puede no alcanzarles, si es que Suiza vence a Serbia en el otro encuentro del grupo, que comenzará en simultáneo. Cualquier otro resultado que no sea el triunfo dejará a los africanos fuera de Qatar 2022, independientemente de lo que ocurra en Serbia vs. Suiza.

13.30 Buenas noticias sobre Neymar, Danilo y Alex Sandro

Más allá de lo que ocurra en Lusail, Brasil sonríe por las noticias que llegan desde la enfermería. La principal es que Neymar volvió a hacer trabajos específicos de recuperación y tomó contacto con la pelota en uno de lo salones del hotel de concentración. Así, el futbolista de PSG podría jugar el partido de los octavos de final con su selección. O, al menos, ingresar desde el banco de suplentes para disputar algunos minutos. Los dos laterales, Danilo y Alex Sandro, también están tocados, pero sus rehabilitaciones van incluso más rápido que la de Neymar, quien sufrió una “entorsis de tobillo” en el partido contra Serbia.

