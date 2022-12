El insólito tatuaje que se hizo un hincha de la selección argentina: “Esto es para valientes”

escuchar

En las últimas horas, circuló masivamente en redes sociales una conversación de WhatsApp entre dos amigos que sorprendió a muchos. A la espera del partido de octavos de final entre Argentina y Australia por el Mundial 2022, un hincha ya se tatuó los resultados de la fase de grupos y aseguró que la albiceleste se consagrará en Qatar.

Luego del último triunfo ante Polonia en la Copa del Mundo, la expectativa de los hinchas a lo largo y ancho del país es enorme. Después de un flojo debut ante Arabia Saudita que llenó a muchos de dudas sobre el rendimiento del equipo capitaneado por Lionel Messi, Argentina venció a México y Polonia con claridad y en el último caso con un rendimiento similar al que había mostrado antes de la cita mundialista.

Por ese motivo, se renovó la ilusión de los argentinos y ya comenzaron las promesas en caso de que el cuadro de Lionel Scaloni se consagre campeón. Usualmente, estas se cumplen una vez conseguido el título. Sin embargo, un hincha desafió esa lógica y ya comenzó a cumplirla antes de jugar octavos, para dejar en claro su compromiso con la causa.

La conversación de WhatsApp que se volvió viral

La situación la difundió el usuario Leandro Cordasco en TikTok. “Acá tomando mates. Cada día más cerca de la tercera”, fue el mensaje que recibió el joven y que dio pie a la conversación. Junto con esa intervención, llegó también la foto de su pierna, donde se tatuó los tres resultados de los partidos de la selección argentina en la fase de grupos.

Ante el cuestionamiento de su amigo, el protagonista de esta situación aseguró que hay que invertir el orden de las promesas y los logros deportivos: hay que cumplirlas antes de que el equipo consiga el título.

“¿Qué voy a esperar? Hace 34 años que vengo esperando y no llega. Todos dicen: ‘Si gana, me lo hago’”, comenzó la explicación. En esa misma línea, reafirmó que buscó ir en sentido contrario al que se suele obedecer: “¿Qué están sacrificando? Nada. Van a la fija, hacerse algo cuando ya lo ganaste. Esto es para valientes. El que no que se baje antes, yo ya estoy re subido”.

Por otra parte, también agregó un detalle que le dio aún más épica a este tatuaje. El diseño está ubicado en su pierna izquierda, a unos pocos centímetros de otro tatuaje que deja ver la firma de Diego Armando Maradona. Sobre esto, el joven profundizó en la ayuda divina que espera recibir del “Pelusa”, en el primer Mundial desde su fallecimiento.

“Estás re loco, Pedrito, pero quién nos roba la ilusión. Vamos Argentina”, cerró el usuario de TikTok en la conversación. Por último, el dueño del tatuaje pronosticó que Argentina le ganará la Copa del Mundo a Inglaterra y destacó las cualidades de Scaloni como entrenador, especialmente su flexibilidad para modificar el equipo si es necesario: “Lo bueno es que no se casa con nadie y hace cambios como debe ser. No importa el nombre ni de dónde viene de jugar”.

