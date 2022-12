“Vos sabés que no”: el tenso debate entre Oscar Ruggeri y “El Chavo” Fucks por las polémicas de Uruguay contra Ghana

escuchar

Los columnistas de F90 (ESPN) Oscar Ruggeri y Chavo Fucks debatieron este viernes con respecto a las polémicas jugadas que se vivieron en el partido que disputaron Uruguay y Ghana, por la tercera fecha del Grupo H, del Mundial Qatar 2022, tras el cual La Celeste quedó eliminada del torneo más importante del fútbol a nivel selecciones.

Uruguay venció a Ghana pero no le alcanzó: las polémicas fueron el punto fuerte del encuentro

El partido, que terminó 2-0 en favor de Uruguay, tuvo un penal para Ghana, que lo desperdició ya que el arquero Sergio Rochet lo atajó, y dos penales no sancionados para el equipo de Diego Alonso. El primero de ellos fue revisado en la pantalla del VAR en el campo de juego por parte del árbitro principal del partido, Daniel Siebert. Se trata de un contacto entre el delantero Darwin Nuñez, y el defensor Daniel Amartey, que el referí no juzgó como infracción.

En ese momento, Fucks indicó: “A mí, éste no me parece penal. Te soy totalmente honesto”. “¿Por qué?”, le repreguntó Ruggeri, a lo que El Chavo contestó: “Porque no me parece penal”. Insistente, El Cabezón le cuestionó: “¿Y vos viste cuando lo empujan de arriba? ¿No vale eso?”. Acto seguido, el comentarista deportivo aseguró que, al delantero del Liverpool, “no lo empujan”.

“Sí, lo está empujando de arriba. Para mí, lo empujan de arriba. Por atrás. Está mal que lo choquen de atrás”, reiteró Ruggeri. Intransigente, el periodista retrucó: “Para mí no, Oscar. No lo chocó nadie”. “Sí, ¿qué no? Se lo lleva por delante, le mete la mano y lo empuja”, lanzó el exdefensor, a lo cual, El Chavo replicó: “No pasó nada de eso”.

Edinson Cavani le reclama al árbitro Daniel Siebert los dos penales no cobrados, en un partido que terminó con polémica (AP Photo/Darko Vojinovic) Darko Vojinovic - AP

El otro punto de disenso entre Ruggeri y Fucks fue el penal cobrado en favor de Ghana, en el minuto 17 del primer tiempo, por una presunta infracción del arquero oriental contra el mediocampista Mohammed Kudus. Al respecto, el jugador campeón del mundo en México ‘86 le dijo al periodista: “Se tiró. No lo toca, Chavo, por favor te pido. Fijate cuando vuela”. A modo de chicana, le dijo al exjugador: “Dale, Oscar. Tenés el cuadro de Obdulio Varela atrás”, en relación al Negro Jefe, leyenda del fútbol de Uruguay.

A su turno, el periodista Daniel Arcucci dijo: “En ésta, estoy con Oscar”. Repetitivo, Ruggeri lanzó: “Se tira, Chavo”, y la comparó con la histórica jugada de Francia ‘98, cuando Ariel Ortega se zambulló en el área de Holanda en los cuartos de final. “Es la de Ortega, le faltó el cabezazo”, indicó en relación al mítico golpe contra el arquero Edwin van der Sar. “Están negando algo que pasa” les recriminó el cronista a sus colegas.

Uruguay venció a Ghana pero, pese a eso, quedó eliminada de Qatar 2022 (AP Photo/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Con el objetivo de dar por terminada la discusión, Fucks le advirtió a Ruggeri: “No me vas a convencer. No nos vamos a poner de acuerdo”. Haciendo caso omiso del comentario de su compañero, el exdeportista resaltó que en la cámara con el plano más cerrado, “se ve cuando salta” el jugador de Ghana, en relación a una presunta simulación. Para refutarlo, el comentarista remarcó que, “en cámara lenta, son todos penales”. Harto, el ex zaguero central concluyó: “Vos sabés que no”.

