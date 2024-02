escuchar

La cuenta regresiva para la realización del Super Bowl 2024 está a punto de llegar a su fin. Este domingo, a partir de las 20.30 (horario argentino), el evento deportivo más visto de los Estados Unidos se realizará en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada. San Francisco 49ers, campeón de la Conferencia Nacional, y Kansas City Chiefs, ganador de la Conferencia Americana, se disputarán el trofeo. Y como siempre, los flashes también estarán puestos en el show de mediotiempo, que contará con la presencia de artistas de renombre y también con Lionel Messi, quien protagonizará uno de los comerciales que se podrán ver en las pantallas gigantes del estadio. ¿Dirá presente en vivo?

El astro argentino, capitán y figura de Inter Miami, es la cara principal de una publicidad de la cerveza Michelob Ultra que será transmitido en el recinto durante el half time (entretiempo) de la final. En la publicidad, que se hizo viral en las últimas semanas, la ‘Pulga’ pide una cerveza en una playa paradisíaca y, ante la pregunta de la vendedora sobre si puede ofrecerle otra marca por no tener stock, el ‘10′ responde: “No, no. Michelob Ultra”, para luego desplegar su magia con la pelota mientras espera la bebida.

Según informó The New York Times, Messi habría cobrado 14 millones de dólares por su participación en el corto de 1:30 minuto de duración. “Tener al mejor de todos los tiempos y al escenario del Super Bowl para poner en marcha el año de forma explosiva es algo que nos entusiasma increíblemente. Messi no necesita presentación. El poder que tiene, el impacto que tuvo su llegada a Miami en el mundo del fútbol y más allá nos dejan claro que es ahora un símbolo cultural”, mencionó Ricardo Marqués, vicepresidente de marketing de Michelob Ultra.

En la publicidad, la ‘Pulga’ aparece junto a Jason Sudeikis y Daniel Marino. El primero de ellos es el actor estadounidense que protagoniza la exitosa serie Ted Lasso, por la que fue reconocido con un Emmy, un Golden Globe y un Screen Actors Guild Awards, galardones más que prestigiosos en el ámbito cinematográfico. El segundo es un reconocido ex jugador de fútbol americano, quien fue mariscal de campo de Miami Dolphins, equipo en el que jugó desde 1983 hasta fines de 1999, y en el cual batió todo tipo de récords luciendo la camiseta número 13.

Jason Sudeikis interpretando al personaje Ted Lasso, por el que ganó varios premios

Super Bowl 2024: todo lo que hay que saber

San Francisco 49ers vs. Kansas City Chiefs.

Día: Domingo 11 de febrero.

Hora: 20.30 (hora argentina).

Estadio: Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, Estados Unidos.

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, San Francisco 49ers corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo y, en consecuencia, con el título del Super Bowl. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.77 contra los 2.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Kansas City Chiefs.