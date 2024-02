escuchar

El Super Bowl, el nombre con que se conoce la final del campeonato de la National Football League (NFL), se llevará a cabo este domingo 11 de febrero. Es el mayor evento deportivo de Estados Unidos, en el cual se enfrentarán Kansas City Chiefs y San Francisco 49er por el máximo título de la liga profesional de fútbol americano. De todos modos, muchas personas que no se interesan por este deporte están entusiasmados por ver el clásico show de medio tiempo.

El Halftime show es un espectáculo que se da durante el tiempo de descanso de un partido. El del Super Bowl tiene su renombre por toda la producción que tiene y porque suelen participar artistas reconocidos a nivel mundial. En otras ediciones se subieron al escenario Michael Jackson, The Rolling Stones, Madonna, The Who, Beyoncé, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Bruno Mars, Shakira y Jennifer López, The Weeknd, entre otros. El año pasado, Rihanna fue la encargada de encabezar este evento, lo que significó su retorno a los escenarios tras cinco años. Unos 118,7 millones de espectadores presenciaron su presentación, lo que la convirtió en la artista más vista en un show de medio tiempo en el Super Bowl.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2023, en el cual anunció su segundo embarazo

Este año, el cantante Usher será quien esté a cargo del show de medio tiempo la edición 53 del Super Bowl, que se hará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. El “Rey del R&B” tiene una trayectoria de más de 20 años y obtuvo 8 premios Grammys. Algunas de sus canciones más conocidas son “Yeah!”, “DJ Got Us Fallin’ in Love”, “Hey Daddy”, “My Boo”, “OMG” y “U Got It Bad”.

Para el anuncio, se emuló el video del tema “Confessions, Pt. II” (2004), con la participación especial de Kim Kardashian.

“Es el honor de mi vida finalmente tener una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para darle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto antes de mí”, señaló el rapero en un comunicado. Y agregó: “Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veo muy pronto”.

En cuanto a qué esperar de su presentación, Usher señaló: “Esta noche fue seleccionada específicamente en mi mente para que el R&B ocupe el escenario principal. No solo música R&B, sino también interpretación de R&B, conexión de R&B, espíritu de R&B”. Hay muchas especulaciones sobre si habrá otros artistas invitados para el show.

Esta será la primera vez que el artista de 45 años encabece este espectáculo, pero no la primera ocasión en la que aparezca en un Super Bowl. Tuvo la oportunidad de subirse al escenario como artista invitado durante la presentación de los Black Eyed Peas en el 2011.

Usher será el encargado de hacer el show de medio tiempo del Super Bowl 2024 @applemusic / Instagram

¿A qué hora es el show de mediotiempo del Super Bowl en la Argentina?

El horario en que toque Usher en el mediotiempo del Super Bowl dependerá del transcurso del partido entre Kansas Chief City y San Francisco 49er. Normalmente, en el fútbol americano se juegan cuatro tiempos de 15 minutos, pero estos pueden durar más por los time outs, challenges y los famosos cortes comerciales.

El partido iniciará a las 15.30 hs de Las Vegas y, si los dos primeros tiempos duran 15 minutos, es estima que Usher se subirá al escenario a las 16. Si se toma la diferencia horaria entre esta ciudad de Estados Unidos y la Argentina, se podrá ver aquí a partir de las 20.30. Por lo tanto, el show de medio tiempo se podrá ver en nuestro país alrededor de las 21.

Cómo ver el Super Bowl desde la Argentina en vivo

Quienes quieran ver el Super Bowl desde la Argentina, lo podrán ver a través de ESPN. También estará disponible mediante las plataformas de los servicios de cable como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras. A su vez, se transmitirá por streaming por Star +.

