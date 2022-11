Lionel Messi habló antes del debut en el Mundial de Qatar y los memes se multiplicaron: “Si él es feliz...”

escuchar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, habló este lunes en la conferencia de prensa previa al partido que disputarán el combinado nacional frente a Arabia Saudita, en el debut del conjunto albiceleste en el Mundial Qatar 2022. La Pulga jugará, así, su quinta Copa del Mundo. Frente a los micrófonos, con gesto relajado y sonriente, reiteró que, “seguramente”, se trate de la última vez que juegue en la cita máxima. Este y otros comentarios repercutieron en las redes sociales.

“Lo feliz que está Messi hace que se me genere una sonrisa inconscientemente en la cara”, “Si Messi está feliz yo estoy feliz”, “Que Messi no tenga problemas me hace automáticamente olvidar mis problemas y ser feliz”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios de Twitter volcaron allí tras escuchar hablar a La Pulga, en relación a su indisimulable buen semblante. Como nunca, el ocho veces ganador del Balón de Oro habló en la conferencia de prensa inicial del Mundial, y lo hizo a pleno “disfrute”.

Otras de las menciones en Twitter giraron en torno a la declaración del jugador rosarino, de 35 años, sobre la inminencia de su retiro de la selección. “Cómo que Messi dijo ‘es mi última oportunidad de cumplir mi gran sueño’, me voy a llorar”, “DENLE LA COPA POR FAVOR SI NO LA GANA ME BAJÓ DE LA VIDA”, “Messi diciendo q es su ultimo mundial me parte”, escribieron los internautas.

Lionel Messi habló en conferencia de prensa y las redes se llenaron de reacciones

Lionel Messi hizo llorar a muchos con la posibilidad de que sea su último Mundial Captura Twitter

Lionel Messi Captura Twitter

Las reacciones por los dichos de Messi Captura Twitter

"Si Messi es feliz...": el estado de ánimo del 10 copó las redes Captura Twitter

Las declaraciones más destacadas que hizo Messi

Junto al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, Messi admitió que arriba al campeonato del mundo “en un gran momento”. “Me cuidé y trabajé como toda mi carrera, sabiendo que es un momento muy especial, seguramente, mi último Mundial”, aseguró La Pulga. Semanas atrás, en una entrevista con Star+, ya había anticipado que Qatar 2022 sea, seguramente, su última participación en un Mundial.

Lionel Messi habla en conferencia de prensa desde Qatar

Ante la consulta sobre si se ve “mejor que nunca”, La Pulga explicó: “Me encuentro muy bien, (el Mundial) me agarra con otra edad, más maduro. Antes, no me daba el tiempo de poder disfrutarlo mucho. A veces, pasaban cosas importantes en mi carrera que me pasaban desapercibidas, y hoy intento disfrutar más”. En esa línea, aseguró que “antes, a los pequeños detalles, no les daba importancia”, pero “hoy, está por encima el disfrutar.

Respecto de las muestras de admiración que recibe por todos los aficionados del fútbol a lo largo del mundo, así como su deseo de que se corone con una Copa del Mundo, con timidez, Messi retribuyó dichas manifestaciones diciendo que está “agradecido por el cariño” que recibió a lo largo de “toda mi carrera deportiva”. Por último, en relación al equipo argentino, indicó que “es un equipo que viene creciendo partido tras partido”, y reiteró la importancia de que sus colegas puedan disfrutar participar de la competencia que la FIFA organiza desde 1930.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, atiende una conferencia de prensa en la víspera del debut ante Arabia Saudí por el Grupo C del Mundial, Noviembre 21, 2022. (AP Foto/Jorge Saenz)

Messi se prepara para disputar su quinto Mundial. De llegar al 2026, tendría 39 años. El futbolista rosarino tiene contrato con PSG hasta mediados de 2023. No hay certezas sobre su futuro deportivo luego de ese momento.

LA NACION