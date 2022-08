Los grupos del Mundial Qatar 2022: días y horarios de todos los partidos

Con confirmación oficial. Así quedó establecido que el partido de apertura de la Copa del Mundo Qatar 2022 será un día antes de lo previsto inicialmente, por lo que tendrá lugar el 20 de noviembre: lo protagonizarán el local Qatar y Ecuador. En un principio, estaba pautado que sea entre Senegal y Países Bajos el 21, pero finalmente los que se encargarán de dar inicio a la vigésima segunda edición del torneo más importante del mundo serán qataríes y ecuatorianos, lo que permitirá retomar esta tradición: el primer partido es disputado por el país anfitrión. La decisión fue oficializada por el comité del Consejo de la FIFA este jueves, antes de la cuenta regresiva de 100 días previos al inicio del Mundial.

Según el calendario inicial, Qatar no se estrenaba en el torneo hasta el tercer partido del calendario, enfrentándose a Ecuador después de que Inglaterra comience su andadura ante Irán, en el Grupo B. Con la modificación, el primer partido de Inglaterra en el Estadio Internacional Khalifa no se vería afectado y tampoco el otro choque del Grupo B, en el que Gales se enfrentará a Estados Unidos. Por otro lado, el encuentro entre Países Bajos y Senegal se movería al horario actualmente ocupado por Qatar, es decir, entre los partidos de ingleses y galeses. Además, la FIFA entendió que adelantar la fecha de inicio no tendrá ningún impacto en la elaboración de las convocatorias de las diferentes selecciones, así como tampoco en sus respectivas concentraciones y preparaciones.