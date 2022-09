Los partidos de hoy: cómo se reprogramó la fecha de este sábado 3 y domingo 4 de septiembre

Ante los hechos de público conocimiento que pusieron en riesgo la vida de Cristina Kirchner, la Asociación del Fútbol Argentino, mediante un comunicado por sus vías oficiales, decidió postergar los tres encuentros que se iban a disputar el viernes 1° de septiembre en el marco de una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LFP).

Con el feriado nacional decretado por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, se tomó la decisión de pasar al día sábado los encuentros de Lanús vs. Tigre y Rosario Central vs. Talleres; por su parte, Unión vs. Patronato tendrá lugar en la agenda del domingo.

Desde las 12.00 del sábado, el Granate, como local, recibirá la visita de Tigre, en un duelo que tendrá el atractivo de que los dos con conjuntos tienen la necesidad de sumar puntos -en especial Lanús, que se ubica último en la clasificación- y se vislumbra un encuentro abierto, con muchas situaciones de gol por lado. La televisación estará a cargo de la TV Pública.

Una hora más tarde, a las 13.00, por TNT Sports, el postergado entre Central y Talleres tendrá lugar en el Gigante de Arroyito. En un contexto similar al partido que dará pie para el comienzo de la jornada, los dos se encuentran en una situación apremiante y la búsqueda de un triunfo será vital para aumentar la confianza en el seno de los planteles.

A las 15.30, también por TNT Sports, Vélez y Newell’s se enfrentarán en el Estadio José Amalfitani. Por el lado del local, la dura goleada recibida ante Flamengo por 4-0 en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, le obliga a replantear al técnico Alexander Medina si utilizará todos los titulares o los guardará para la heroica en Brasil. En paralelo, televisado por ESPN Premium, Aldosivi, en Mar del Plata, recibirá al aguerrido conjunto de Sarmiento de Junín.

Escena del partido que disputaron Vélez Sarsfield y Newells Old Boys. Marcelo Manera / POOL ARGRA

A las 18.00, por TNT Sports, Racing, en condición de local, enfrentará a Argentinos Juniors y buscará volver al triunfo que le un poco de oxígeno y esperanza de poder competir en el certamen doméstico, donde los empates y las derrotas lo alejaron de los primeros planos.

Para cerrar la jornada, a las 20.30, por Espn Premium, Gimnasia de La Plata, segundo en la tabla de posiciones, recibirá en El Bosque la visita de un alicaído Independiente.

El día domingo, cuatro encuentros marcarán la agenda. A las 15.30, por TNT Sports, Patronato, en Paraná, recibirá a Unión de Santa Fe, que no consigue una victoria, ni convierte un gol, hace cuatro jornadas. En el mismo horario, pero en Vicente López, un envalentonado Platense, ganador del clásico contra Argentinos Juniors, recibirá la visita de Estudiantes de La Plata. Dicho cotejo será televisado por ESPN Premium.

Los dos platos fuertes de la jornada dominical lo protagonizarán Boca y River. Por el lado del Xeneize, desde las 18.00, por ESPN Premium, visitará a Colón de Santa Fe con los regresos de Marcos Rojo y Darío Benedetto que serían desde la partida en el once inicial y la ausencia de Sebastián Villa; por el lado del Sabalero, Luis “Pulga” Rodríguez está en duda por una lesión y será evaluado hasta minutos antes del comienzo.

Festeja Luca Langoni, delantero de Boca, autor de un doblete contra Atlético de Tucumán. Sería titular contra Colón de Santa Fe. Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Finalmente, a las 20.30, por TNT Sports, River Plate, en el Mas Monumental, recibirá a Barracas Central. Los Millonarios llegan a este partido tras vencer por goleada a Defensa y Justicia por Copa Argentina. El dato negativo serán las ausencias del arquero Franco Armani -con un pequeño desgarro- y el defensor Andrés Herrera. Ambos serán evaluados para confirmar su presencia en el Superclásico de la siguiente semana.

La agenda del fútbol en la TV

Sábado 3 de septiembre

12.00 Lanús vs. Tigre (TV Pública)

13.00 Rosario Central vs. Talleres (TNT Sports)

15.30 Vélez vs. Newell´s (TNT Sports)

15.30 Aldosivi vs. Sarmiento (ESPN Premium)

18.00 Racing vs. Argentinos Juniors (TNT Sports)

20.30 Gimnasia de La Plata vs. Independiente (ESPN Premium)

Domingo 4 de septiembre