Málaga empató 1-1 con Espanyol, por la Liga de España

En el estadio La Rosaleda, Málaga y Espanyol igualaron 1-1 este 9 de octubre de 2026 en un partido que comenzó a las 16.00, bajo el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso. A los 13 minutos, Bryan Zaragoza marcó el primer gol para el Espanyol tras asistencia de Javi Hernández. Cuando parecía que la visita se llevaba los tres puntos, sobre el final del encuentro, a los 93 minutos, Adrián Niño selló el empate definitivo para el Málaga tras recibir un pase de Rafael Garrido Hierro.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas, con el Málaga dispuesto con un esquema 4-1-4-1 frente a un Espanyol que optó por un 4-2-3-1. En la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para cambiar el destino del marcador. Por parte del conjunto local, a los 62 minutos ingresaron Adam Aznou, Carlos Dotor y Adrián Niño en lugar de Carlos Puga, Joaquín Muñoz y Rafa Rodríguez respectivamente. Más tarde, para los visitantes, a los 57 minutos Urko González de Zárate Quirós reemplazó a Javi Hernández, mientras que cerca del cierre, el técnico refrescó el mediocampo y ataque con los ingresos de Roger Hinojo, Pere Milla y Marcos Fernández.

Análisis estadístico

El partido se caracterizó por una intensa lucha física, reflejada en la cantidad de amonestaciones repartidas durante los 90 minutos. El Málaga dominó la posesión del balón con un 58,5% frente al 41,5% del Espanyol. Además, el conjunto local generó mayor peligro en ataque al registrar 15 remates totales, con 7 de ellos con destino a puerta, comparado con los 9 tiros y 4 a portería que logró el equipo visitante. En cuanto al juego a balón parado, el Málaga también se mostró más incisivo al ejecutar 8 tiros de esquina, mientras que el Espanyol solo contó con 2.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo fue una constante, derivando en un total de nueve tarjetas amarillas a lo largo del compromiso. Por el lado del Málaga, fueron amonestados Carlos Puga, Carlos Ruiz Rubio, Carlos Dotor y Adam Aznou. Por su parte, en el Espanyol vieron la tarjeta amarilla Javi Hernández, Bryan Zaragoza, Omar El Hilali, Clemens Riedel y Roger Hinojo. Con este resultado, ambos equipos reparten unidades tras un enfrentamiento equilibrado en el desarrollo pero cambiante en los momentos clave de la definición.

Málaga y Espanyol empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio La Rosaleda, en una nueva jornada del fútbol español. Para Málaga el gol fue marcado por {'player_id': 'p522601', 'player_name': 'Bryan, Zaragoza', 'minute': '13', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p628184', 'assist_player_name': 'Javi, Hernández'}, mientras que para Espanyol el gol fue anotado por {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '93', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p640504', 'assist_player_name': 'Rafael, Garrido Hierro'}.

Con este resultado, Málaga suma 4 puntos, ubicándose en la 20 posición, mientras que Espanyol tiene 8 unidades, en la 11 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Málaga y Espanyol en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.