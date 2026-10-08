Lionel Messi e Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Tras despedirse de la selección argentina, Lionel Messi volverá a jugar con la camiseta de Inter Miami este sábado frente a DC United, por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El encuentro está programado para las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium y no se transmitirá por televisión en la Argentina. La única alternativa para ver el partido en vivo es la plataforma digital Apple TV+, aunque se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.40 contra 7.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.70.

Concluida la era de Messi con la camiseta celeste y blanca, lo fanáticos solo tienen la posibilidad de verlo con la de las Garzas, el equipo en el que se desempeña actualmente y en el que, a excepción de otro traspaso, se retirará definitivamente de la actividad.

El equipo dirigido por Cristian ‘Kily’ González marcha tercero en la Conferencia Este con 46 puntos producto de 12 triunfos, 10 empates y cinco derrotas y, con Nashville en el primer lugar con 14 unidades más, apuntará a quedarse con el segundo lugar que actualmente tiene New England con su misma cantidad de tantos, pero con ventaja deportiva porque tiene más triunfos en su haber (14 contra 12).

Lionel Messi lleva 25 goles con la camiseta de Inter Miami este año ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El astro rosarino jugó 29 partidos con Inter Miami este año en los que marcó 25 goles y dio 13 asistencias.

DC United, en tanto, necesita sumar puntos porque está afuera de los puestos de clasificación a playoffs. Actualmente tiene 30 unidades gracias a seis victorias, 12 empates y ocho derrotas y está a tres de los equipos que están accediendo a la siguiente instancia -New York, New York City y Cincinnati-. En su plantel no cuenta con fubolistas argentinos, a diferencia de Inter Miami en el que, además de Messi, están Rodrigo De Paul, el arquero Rocco Río Novo, Facundo Mura, Gonzalo Luján, David Ayala, Tomás Allende, Mateo Silvetti y Germán Berterame.

Ambos equipos ya se enfrentaron en la MLS 2026 con triunfo de Inter Miami 2 a 1 de visitante con goles de De Paul y Messi. Tai Baribo descontó transitoriamente para el local.