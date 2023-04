Manchester City vs. Bayern Munich, en vivo: cómo ver online el partido de cuartos de final de la Champions League

escuchar

Este martes, desde las 16 (hora argentina), comienza la serie, a priori, más pareja y atractiva de los cuartos de final de la Champions League 2022-23. En el marco del encuentro de ida, Manchester City recibe a Bayern Munich en el Etihad Stadium con el arbitraje del español Jesús Gil Manzano. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Julián Álvarez sería suplente.

El elenco anfitrión llega a este duelo con buen ánimo tras la reciente victoria por 4 a 1 ante Southampton por la fecha 30 de la Premier League 2022-23. Con dicho resultado se mantiene a seis unidades del puntero Arsenal, aunque con un partido menos, ya que adeuda su compromiso de la jornada 28 ante West Ham. Además, atraviesa su mejor racha en lo que va de la temporada, con ocho triunfos consecutivos sumando todas las competencias, en la que convirtió 31 goles (promedio de 3,88 por partido) y recibió apenas tres.

Julián Álvarez festeja su gol ante Southampton; sería suplente ante Bayern Munich ADRIAN DENNIS - AFP

El combinado bávaro, por su parte, derrotó por la mínima diferencia a Friburgo y se mantiene en lo más alto de la Bundesliga a dos puntos de su inmediato perseguidor, Borussia Dortmund, a quien derrotó 4 a 2 el 1° de abril. Sin embargo, a pesar de haber recuperado la cima del certamen doméstico, atraviesa un momento de inestabilidad e incertidumbre tras la destitución del DT Julian Nagelsmann y la contratación de Thomas Tuchel. Perdió dos de los últimos cuatro encuentros y fue eliminado de la DFB Pokal en los cuartos de final.

Manchester City vs. Bayern Munich: cómo ver online

El partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2022-23 está pactado para este martes 11 de abril a las 16 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

En la previa del encuentro, el DT de Manchester City, ‘Pep’ Guardiola, aseguró que su deseo es ganar todos los títulos, aunque no será fácil: “Queremos ganar la Champions. Mi sueño es ganar todos los títulos, pero que lo vayas a intentar no quiere decir que lo consigas. Queremos intentarlo todo el tiempo pero eso no significa que vayamos a ganar”, comentó. “Es un honor estar aquí contra un club de élite como el Bayern, estoy feliz. Pero no hay que dar nada por sentado. Hay que merecerlo jugando bien”, afirmó.

El entrenador de Bayern Munich, Thomas Tuchel, también habló ante los medios y aseguró que se vienen semanas claves para el club: “Estas son definitivamente las semanas de la verdad. Abril y mayo tienen semanas importantes para el Bayern cuando hay títulos por ganar”, comentó el alemán. “Normalmente, el club está acostumbrado a liderar la liga con comodidad y quizá enfocarse en otras competencias, pero ese no es el caso ahora”, cerró.

Guardiola y Tuchel en la final de la Champions League 2020-21 entre Manchester City y Chelsea Alexander Hassenstein - UEFA - UEFA

La última vez que Manchester City y Bayern Munich se vieron las caras fue en un amistoso en julio de 2022, a principios de la temporada en curso, y ganó el elenco de Guardiola 1 a 0 en uno de los primeros encuentros de Álvarez. Por la Champions League, en tanto, hay que remontarse a noviembre de 2014 cuando, por el grupo E, también fue victoria del conjunto inglés 3 a 2 con un hat-trick de Sergio ‘Kun’ Agüero. Pablo Zabaleta y Martín Demichelis entraron desde el banco de suplentes.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con ventaja para quedarse con el encuentro de ida. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.62 contra los 5.50 que se repagan por un triunfo de Bayern Munich. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson Moraes ; John Stones , Manuel Akanji , Rúben Dias , Nathan Aké ; Kevin De Bruyne , Rodri , Ilkay Gündogan ; Riyad Mahrez, Erling Haaland y Jack Grealish.

Ederson ; John , Manuel , Rúben , Nathan ; Kevin , , Ilkay ; Riyad Erling y Jack Bayern Munich: Yann Sommer; Benjamin Stanisic, Dayot Upamecano, Matthijs De Ligt, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsley Coman; Jamal Musiala, Thomas Müller y Serge Gnabry o Sadio Mané.

