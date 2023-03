El video de los goles de Julián Álvarez en el triunfo de Manchester City por la FA Cup

Julián Álvarez fue titular en Manchester City y anotó dos tantos en la goleada 6 a 0 sobre Burnley, rival que milita en la English Football League Championship, la segunda categoría de Inglaterra; por los cuartos de final de la FA Cup. Con el resultado conseguido este sábado en el Etihad Stadium, el equipo de Josep Guardiola avanzó a las semifinales de una de las dos copas que se desarrollan en Inglaterra y espera rival.

El primer gol del argentino fue a los 62′ y significó el 4 a 0 parcial. Riyad Mahrez fue en diagonal hacia el arco con la pelota, antes de ingresar al área se la pasó a Kevin De Bruyne quien avanzó varios metros y se la sirvió al argentino para que la empuje hacia el arco. Luego, a los 72′, el ex River Plate recibió un pase largo del mediocampista belga, le ganó en velocidad a un defensor y cuando ingresó al área lo gambeteó, lo dejó en el piso, y definió con potente zurdazo arriba imposible para el arquero Bailey Peacock-Farrell para el 6 a 0 final.

Erling Haaland festeja junto a Julián Álvarez uno de sus goles durante el partido de English FA Cup que disputan Manchester City y Burnley. OLI SCARFF - AFP

La cuenta la abrió Erling Haaland a los 32′. Poco después, el mismo noruego amplió la diferencia y en el complemento consiguió su hat-trick. Tras el primer tanto del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, que está convocado para los amistosos contra Panamá y Curazao del 23 y 28 de marzo, respectivamente; el que aportó su festejo para el 5 a 0 parcial fue Cole Palmer.

Con el doblete, el joven atacante de 23 años, que entre semana renovó su contrato con el club hasta 2028, acumula tres conquistas en el torneo.

La instancia se completará el domingo con otros tres duelos: Sheffield United vs. Blackburn Rovers, Brighton vs. Grimsby Town y Manchester United vs. Fulham. Una vez definido los cuatro ganadores, se sortearán los cruces de semifinales.

Erling Haaland marcó ocho goles en los últimos dos partidos con Manchester City OLI SCARFF - AFP

Entre semana, los Cityzens vapulearon 7 a 0 a Leipzig en el encuentro de vuelta de octavos de final de la Champions League 2022/23 con cinco tantos de Haaland y avanzaron a cuartos, en los que se medirá con Bayern Munich. Es decir, en sus últimos dos juegos marcaron 13 goles -ocho los hizo el escandinavo- y no recibieron ninguno. A ello hay sumarle su buen andar a la Premier League, donde este fin de semana postergaron su compromiso contra West Ham para competir en la FA Cup. En el campeonato doméstico inglés son escoltas de Arsenal con cinco puntos de desventaja.

The Clarets, por su parte, son dirigidos por Vincent Kompany, leyenda de Manchester City, y están primeros en su campeonato a un paso del ascenso a la élite porque tienen 83 unidades y su inmediato perseguidor, Sheffield United, 70. El tercero, Middlesbrough, acumula 64. Sin embargo, la diferencia de nivel contra un gigante de Europa quedó en evidencia y, más allá de la dura derrota, cerraron un gran torneo en el que eliminaron, por ejemplo, a Bournemouth.

El elenco de Guardiola inició su participación en 32avos de final y despachó en esa instancia a Chelsea 4 a 0 con un gol de Álvarez de penal. Luego, se deshizo de Arsenal 1 a 0 y Bristol City 3 a 0. Paradójicamente, tuvo rivales de la Premier League en las instancias iniciales y, después, del ascenso inglés.