¿Messi o Maradona? Luis Enrique se animó a contestar la pregunta del millón y sorprendió con una gran reflexión

Luis Enrique, director técnico de la selección de España, rompió el molde en el terreno de la comunicación y se sumó a la comunidad streamer. Ubicado en un lugar de la concentración de su equipo en Qatar, el entrenador, con un micrófono enfrente, y una gran cantidad de usuarios del otro lado de la pantalla, disfrutan de sus conceptos y también de la interacción que genera ante la gran cantidad de preguntas que responde en cada sesión de Twitch.

Una de las consultas que sorprendió a Luis Enrique fue la de elegir entre Lionel Messi o Diego Maradona, dos símbolos futbolísticos de la Argentina a nivel fútbol. “¿Por qué los argentinos tienen que escoger entre La Pulga y el Pelusa?”, comenzó el DT, asombrado por una discusión que se estableció en el último tiempo por estas latitudes.

¿Maradona o Leo Messi? La respuesta de Luis Enrique es sublime 👏 pic.twitter.com/tg2S6gTe2B — DAZN España (@DAZN_ES) December 3, 2022

A la hora de mencionarlos con sus respectivos apodos, agregó: “Pulga es Dios y el Pelusa también, a nivel futbolístico. Qué suerte tienen los argentinos, lástima que no son españoles”, aclaró, en referencia a un tema que iba a desarrollar a continuación, acerca de las comparaciones que se basan en nombres, pero que no están en contexto con las épocas en la que jugaron cada deportista.

“Hay una tendencia de comparar a los equipos en función de los entrenadores o jugadores. Si fue mejor el Barcelona de uno o el Barcelona del otro, el Real Madrid de uno o el Atlético Madrid. Son equipos, situaciones y años diferentes. La época del Pelusa (por Maradona) fue increíble, nos hizo disfrutar a todos del fútbol y nos hizo pensar que un solo jugador podía ganar un Mundial. Ahora, en esta etapa, es más difícil, pero Messi es el número uno de la historia del deporte”, sintetizó, para argumentar aún más su respuesta.

La otra reflexión de Luis Enrique que recibió el aplauso de todos

Entre los más variados temas, el director técnico de La Roja no solo habla de su equipo y del rendimiento de las demás selecciones, sino que también brinda algunos consejos, basados en su experiencia dentro del fútbol. En una de sus últimas transmisiones, el DT alentó a los padres a que lleven a sus hijos a practicar el deporte, pero que el resultado sea un análisis secundario.

“Para los padres creo que es muy importante dejar a tu hijo. No meterse ni en la tarea del entrenador, ni en agobiar al niño en que si marca goles o no. Que disfrute: solo va a llegar un 1 por ciento de todos los niños de España”, alertó.

El mensaje de Luis Enrique para los padres que llevan a sus hijos a practicar fútbol

Además, remarcó en el aspecto recreativo: “Si el único objetivo que tienes tú es que sea feliz, ¿no? Que se desarrolle como persona, valores de un equipo de fútbol lo va a conseguir: aprender a ganar, a perder, la frustración, gestionar las alegrías y tristezas con los compañeros y aprender a que no eres el centro del mundo. Muchas cosas muy bonitas”.

“Los padres, en vez de estar grabando al niño, olvídate. Déjalo disfrutar. Al acabar no hay que preguntarle, ‘¿cómo salieron?’. No, ¿qué más da el resultado?. Hay que preguntar, ¿lo has pasado bien? ¿has dado todo? y ya está”, concluyó.

