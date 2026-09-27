México empató 1-1 con Colombia, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 26 de septiembre de 2026 a las 22.00 en el M&T Bank Stadium ante un gran marco de público, con el arbitraje de Guido Gonzales Jr. En un partido de ritmo intenso, México y Colombia no lograron sacarse ventajas y sellaron un 1-1 que reflejó la paridad en el juego durante los 90 minutos.

Desarrollo y emociones

El marcador se abrió tempranamente: a los 9 minutos, Luis Suárez marcó el primer gol para Colombia tras una asistencia de Richard Ríos. Con el correr de los minutos, el equipo mexicano buscó igualar las acciones hasta que, a los 62 minutos, Gilberto Mora estampó el 1-1 definitivo tras un pase de Jesús Gallardo. Ambos conjuntos saltaron al campo de juego con un esquema táctico de 4-3-3, buscando profundidad por las bandas y un juego dinámico, aunque la eficacia estuvo lejos de inclinarse para alguno de los dos lados.

Movimientos estratégicos y disciplina

El rigor físico estuvo presente durante todo el cotejo, derivando en amonestaciones clave para Luis Suárez y Álvaro Angulo en la visita, así como para Hirving Lozano y Jorge Sánchez en el equipo local. Ante el desgaste, los entrenadores agotaron sus variantes. A los 64 minutos, México realizó múltiples modificaciones tácticas, destacándose el ingreso de Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda. Por su parte, Colombia movió el banco a los 66 y 71 minutos, buscando aire fresco con piezas como Kevin Viveros y Yáser Asprilla, aunque ninguna variante logró alterar el resultado.

Análisis estadístico

El trámite del partido estuvo marcado por una ligera superioridad en la tenencia de balón por parte de México, que cerró con un 52,5% de posesión frente al 47,5% de Colombia. A pesar de que México fue más incisivo al generar 16 tiros totales contra apenas 5 de su rival, la falta de precisión impidió que el marcador se desnivelara; México logró 4 remates a puerta, mientras que Colombia alcanzó 2. Los colombianos, por su parte, se mostraron más activos desde el tiro de esquina, registrando 5 corners contra los 2 del conjunto mexicano.