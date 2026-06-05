México venció por 5-1 a Serbia en un amistoso internacional 2026

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El seleccionado local se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de primera división de la categoría; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 4 de junio de 2026 a las 23.03 en el Estadio Nemesio Díez. Fue una jornada destacada para México, que logró imponerse con claridad ante Serbia en el marco de este amistoso internacional.
El desarrollo del encuentro y los goleadores
El dominio de México se reflejó en el marcador mediante una actuación colectiva contundente. Los goles del partido fueron los siguientes:
- A los 19 minutos, Petar Stanic marcó el gol para Serbia.
- A los 34 minutos, Johan Vásquez marcó el gol para México tras asistencia de Brian Gutiérrez.
- A los 47 minutos, Stefan Bukinac anotó en propia puerta a favor de México.
- A los 57 minutos, Raúl Jiménez marcó el gol para México.
- A los 72 minutos, Adem Avdic anotó en propia puerta a favor de México.
- A los 90 minutos, Luis Chávez marcó el gol para México.
En cuanto a las formaciones, México saltó al campo con un esquema 4-1-4-1, mientras que Serbia optó por un 4-2-3-1. El técnico local realizó múltiples modificaciones tácticas durante la segunda mitad para refrescar el equipo, incluyendo el ingreso de Edson Álvarez y Luis Chávez.
Estadísticas y disciplina
El control del balón fue mayoritariamente para el conjunto local, que registró un 67,1% de posesión frente al 32,9% de la visita. México demostró mayor ambición ofensiva, generando 17 tiros totales, de los cuales 7 fueron a puerta, comparado con los 3 remates y apenas 1 al arco de Serbia.
Incidencias disciplinarias
El partido contó con varias amonestaciones producto de la intensidad del juego. Por el lado de México, vieron la tarjeta amarilla Álvaro Fidalgo y Edson Álvarez. Mientras tanto, en Serbia fueron amonestados Vanja Dragojevic y Adem Avdic. Con este resultado, el equipo mexicano cierra una jornada positiva en su preparación internacional.
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