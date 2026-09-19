Mirassol venció 2-0 a Botafogo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 en el Estadio José Maria de Campos Maia a las 17.00, bajo el arbitraje de Felipe Fernandes de Lima. En un enfrentamiento clave por la jornada 28 del Brasileirao Serie A, el Mirassol logró imponerse por 2-0 ante el Botafogo. A los 16 minutos, Carlos Eduardo, de Oliveira Alves marcó el primer gol tras asistencia de Igor Marques, Paciência Cardoso. Poco después, a los 47 minutos, nuevamente Carlos Eduardo, de Oliveira Alves amplió la ventaja para sellar el resultado final.

El desarrollo táctico del encuentro

El esquema elegido por los entrenadores marcó el ritmo del juego, con el Mirassol plantándose con un 4-2-3-1 frente al 4-4-2 del Botafogo. Durante la primera mitad, el conjunto visitante sufrió el rigor defensivo y vio cómo Victor Hugo Custódio, de Melo Moura recibía una tarjeta amarilla a los 34 minutos por una falta. Ante la desventaja, el técnico del Botafogo intentó revitalizar el equipo tras el descanso realizando tres cambios simultáneos a los 45 minutos. Por su parte, Mirassol realizó variantes estratégicas a lo largo del complemento, destacándose el ingreso de Shaylon Kallyson, Cardozo por el goleador Carlos Eduardo, de Oliveira Alves a los 67 minutos para asegurar el control del mediocampo.

Análisis estadístico del duelo

El partido mostró una paridad notable en varios indicadores, aunque la eficacia fue la diferencia determinante. El Mirassol mantuvo un 50,2% de posesión contra el 49,8% del Botafogo. En el aspecto ofensivo, ambos equipos registraron 12 tiros totales, pero el Mirassol fue mucho más punzante al conectar 7 tiros a puerta, frente a los 5 que logró el Botafogo.

Detalles finales

El duelo se definió en los metros finales, donde el Mirassol aprovechó su profundidad para mantener la ventaja obtenida en la primera parte. El Botafogo intentó reaccionar mediante la rotación de sus líneas, ingresando jugadores como Lucas Villalba y Kauan Almeida Toledo, pero no logró romper el cerco defensivo. Los corners también fueron una muestra de la lucha en el terreno: el Mirassol ejecutó 3 tiros de esquina, mientras que el Botafogo dispuso de 4, sin poder capitalizar ninguna de esas oportunidades a balón parado.