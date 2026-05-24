Mirassol venció por 1-0 a Fluminense por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 23 de mayo de 2026 a las 19.00 en el Estadio José Maria de Campos Maia, bajo el arbitraje de Savio Pereira Sampaio. En un partido de alta intensidad, el conjunto local logró imponerse por la mínima diferencia para sumar tres puntos vitales en el certamen.

El gol que definió el choque

La diferencia en el marcador llegó a los 36 minutos, cuando Denilson, Alves Borges marcó el 1-0 que terminaría siendo definitivo. Ambos equipos saltaron al campo de juego con un sistema táctico idéntico de 4-2-3-1, pero fue la eficacia del local la que inclinó la balanza. Cabe destacar que el autor del tanto, Denilson, debió ser sustituido a los 57 minutos por Francisco, Hyun-Sol Kim tras haber sido amonestado previamente, mientras que Fluminense intentó cambiar el rumbo con el ingreso de figuras como Germán Cano a los 60 minutos.

Disciplina y tensión en el campo

El primer tiempo estuvo marcado por la rigurosidad del árbitro, quien tuvo que mostrar varias tarjetas amarillas ante el juego brusco. Los amonestados fueron:

Alesson, dos Santos Batista (6') y Denilson, Alves Borges (34') por el lado del Mirassol .

(6') y (34') por el lado del . Lucho, Acosta (32') y Gustavo, Nonato Santana (37') en el bando de Fluminense.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de la derrota, Fluminense dominó la tenencia del balón con una posesión del 67,6% frente al 32,4% del Mirassol. No obstante, el equipo visitante careció de puntería, registrando apenas 1 tiro a puerta de sus 10 intentos totales. Por el contrario, el Mirassol fue mucho más punzante, alcanzando los 13 tiros totales con 8 remates directos a la valla rival, lo que justifica el resultado obtenido a pesar de ceder el protagonismo territorial.