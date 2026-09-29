Moldavia empató 1-1 con Islas Feroe, por la UEFA Nations League

El encuentro se disputó el 29 de septiembre de 2026 a las 13.00 en el Stadionul Zimbru, con el arbitraje de Julian Weinberger. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 2 de la UEFA Nations League, Moldavia e Islas Feroe igualaron 1-1. A los 26 minutos, Viljormur Davidsen abrió el marcador para Islas Feroe mediante un gol de penal. Más tarde, a los 66 minutos, Sergiu Perciun logró el empate definitivo para Moldavia.

Desarrollo y cambios estratégicos

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos contrastantes: Moldavia se presentó con una formación 3-5-1-1, mientras que Islas Feroe optó por un defensivo 5-4-1. El director técnico de Moldavia buscó revulsivos tempraneros tras el descanso, realizando múltiples cambios. A los 52 minutos, ingresaron Vadim Rata, Sergiu Perciun y Nichita Motpan, decisión que resultó clave para alcanzar la igualdad. Por su parte, en Islas Feroe, se destacó la tarjeta amarilla recibida por Andrias Edmundsson a los 61 minutos, seguida por una serie de sustituciones tácticas que intentaron preservar el resultado.

Dominio estadístico

El desarrollo del partido mostró una marcada superioridad en el control de balón por parte de Moldavia, que registró un 69,6% de posesión frente al 30,4% de Islas Feroe. Esta tenencia se tradujo en una mayor vocación ofensiva, reflejada en los 21 tiros totales del equipo local, de los cuales 4 fueron a puerta, contrastando con los escasos 6 remates totales de la visita, que apenas inquietó en una oportunidad.

Balance del encuentro

El compromiso, enmarcado en el grupo C3, dejó a Moldavia con la sensación de haber merecido más dada su insistencia en ataque, evidenciada también en los 7 tiros de esquina ejecutados contra los 2 de Islas Feroe. A pesar del esfuerzo y de las constantes variantes desde el banco, el conjunto local no pudo quebrar la defensa visitante, cerrando un marcador de 1-1 que reparte los puntos en esta instancia de la fase de grupos.