Mundial 2022: la app que te permite completar el álbum de figuritas en tiempo récord y tiene un parecido con Tinder

Las figuritas se convirtieron en un objeto de deseo durante este año. La fiebre mundialista, que no solo se observa en la falta de stock de camisetas de la selección argentina, también se traslada a las famosas pegatinas, que escasearon durante el momento de más demanda de la población. Aun con faltantes en algunos comercios adheridos, los coleccionistas se encuentran en la etapa final: cambiar las repetidas y conseguir los faltantes para completar el álbum.

Ubicados en el Parque Rivadavia, que se convirtió en un centro masivo de intercambio de figuritas, Martín Aguirre, creador de la App Easy Figus, observó cómo su hija Delfina recorrió de punta a punta el lugar durante cuatro horas y solamente cambió dos figuritas del League of Legends, un videojuego reconocido por sus siglas LOL.

De profesión ingeniero industrial, Martín decidió invertir su tiempo en búsqueda de una solución que no solo le sirva a su hija, sino a toda una comunidad que puede aventurarse a estar todo el día en un centro de intercambio y volverse a su casa de la misma forma que llegó.

En diálogo con LA NACION, el creador de Easy Figus, junto a cuatro amigos llamados Gonzalo, Mariano, Matías y Nicolás, contó el origen de este mecanismo que viene a traer una solución al mercado: “Sin ser programador me aventuré a esto más que nada por la pasión. Me armé una presentación y fui a distintas aceleradoras de startups donde le dieron el visto bueno al proyecto, pero también me indicaron que para ponerlo en el mercado había que invertir muchísima plata. Un día, con el famoso boca en boca, le comparto este tema a un amigo que se llama Mariano y él me comentó que es programador, a partir de ahí, se convocaron a otras personas a formar parte de un equipo que terminó siendo la creación de Easy Figus en 2018″.

La geolocalización, un aspecto diferencial que encontró Easy Figus para brindarle al usuario Foto: Gentileza Martín Aguirre

Una vez que el proyecto tomó color y forma, se estableció la premisa de hacer un estudio de mercado para establecer un diferencial: la geolocalización, un instrumento que se asemeja al mecanismo de varias aplicaciones de citas como Tinder. “La pasión por las figuritas trasciende límites geográficos. Actualmente, están en 120 países donde se vive de la misma forma el hecho de completar el álbum. Al verle un potencial gigante, decidimos escalar a otro grado de complejidad: la geolocalización de figuritas para poder “matchear” con tus repetidas y faltantes, es por eso que algunos nos etiquetan como el Tinder de figuritas”.

En cuanto a la funcionalidad de este ingenioso invento, manifestó: “La aplicación te hace elegir el álbum, entre los varios que tiene a disposición, y uno al seleccionar en este caso el de Qatar te despliega automáticamente de 1 a 19 la grilla de cada selección. A partir de ahí, seleccionas las que tenés y las que no, para avanzar al siguiente paso que es ubicar a la otra persona en un mapa, que tiene un radio de cobertura de 60 kilómetros, y así saber qué otro usuario tiene la figurita qué buscas. Una vez que matcheas (establecer el contacto) tocas un botón para que se abra un chat y ahí coordinar el punto de encuentro”.

"Late" o "Nola" un viejo método que mutó a la plataforma digital para determinar qué figurita tenés y cuál no Foto: Gentileza Martín Aguirre

Con un lugar instaurado en la escena, los pedidos comenzaron a ser más particulares y específicos. Al atraer una gran comunidad, Martín aseguró que se contactaron con él coleccionistas que se encuentran en la búsqueda de una figurita del Mundial de 1986 para completar su álbum, que pasará a ser una reliquia con el correr de los tiempos.

“Otro aspecto a destacar es que es una aplicación gratuita, la encaramos por el lado del sponsoreo de las marcas y licenciar la herramienta hacia otros modelos de negocios. Para el usuario es totalmente gratis, uno cuando descarga la aplicación no quiere tener publicidades invasivas”, aclaró el creador de Easy Figus, un invento que se adapta a los tiempos modernos y apunta a trascender en el mundo.