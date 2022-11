La polémica conferencia de prensa de Jorge Sampaoli sobre el Mundial 2022: “Todo es por plata”

escuchar

El entrenador argentino de Sevilla, Jorge Sampaoli, brindó este martes una conferencia de prensa que se volvió viral por su contenido. Allí, el DT de 62 años aseveró que “ahora, no se puede quejar nadie” de la fecha en la que tendrá lugar el Mundial, cuyo desarrollo es en el medio de las competiciones europeas. A la vez, indicó que “no se tendría que haber jugado” ni en diciembre, ni en Qatar. Luego, amplió su crítica, y aseguró que todos formamos parte de “la sociedad más estúpida de la historia”.

Sobre la sede y fecha del Mundial, competencia de la que participó en 2014 y 2018 con Chile y Argentina, respectivamente, señaló que todo “se tendría que haber resuelto mucho antes”. “Porque jugar un Mundial en un país árabe en noviembre, en medio de una competencia, parar y jugar... ahora, ya está, todos han aceptado, y la FIFA determinó que se juegue en un lugar en el que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado. Pero todo es por plata, todo es un negocio. Entonces, aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. Quejas, no puede haber”, completó.

Asimismo, señaló que “como esto es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás, después la consecuencia la paga otra gente, los de más abajo”. Respecto de si influye la inminencia del Mundial en sus jugadores, Sampaoli lo confirmó sin eufemismos: “Tenemos que hacernos cargo de situaciones de algunos futbolistas que, por lógica, van a mirar no de reojo, si no con los dos ojos el Mundial. Intentamos hacer todo lo que podamos. No es culpa de los futbolistas”, aclaró.

Por otra parte, dijo que, al margen de la cercanía con la cita máxima, pondrá en el campo de juego a los “mejores jugadores” que tenga. En su equipo están, entre otros, los argentinos Papu Gómez, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. “A mí, el club no me informo nada. Si me informa que hay un acuerdo, serán liberados. Mi intención es que jueguen los que están mejor”.

Consultado por la declaración de un jugador de su equipo, quien expresó “alivio” por sólo empatar en el derby andaluz frente a Betis, le restó importancia al comentario, y aprovechó para cuestionar el tipo de intereses en la sociedad actual. “Creo que estamos ante una sociedad extremadamente plástica. Estamos en el peor momento de la humanidad a a nivel historia. Estamos cada vez mas tontos, estúpidos, y eso genera que cada acción sea valorada o desvalorada por cualquier cosa. El sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico. Yo siempre valoro lo que está dentro del campo de juego”, diferenció.

Jorge Sampaoli (entrenador del Sevilla) sobre el capitalismo: "Vivimos en la peor etapa de la humanidad. Este sistema nos ha llevado a ser cada vez más tontos y estúpidos"pic.twitter.com/SG4n387Bi5 — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 8, 2022

A la vez, aseguró que “los medios son parte de todo este circo”, y que actualmente, “no estamos ni informados porque no sabemos qué es real”. “Es difícil ser parte de esto. Me incomoda. Es una sociedad que disfruta de cosas vacías, sin sentido”, concluyó.

