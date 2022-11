El enojo de Mirtha Legrand con Ludovica Squirru en vivo: “Nunca corrijas a una conductora”

escuchar

En un nuevo ciclo de entrevistas, Mirtha Legrand volvió a la pantalla de eltrece con un formato que continúa siendo un éxito rotundo año tras año. Con una faceta más relajada y contemplativa, la histórica conductora abre su espacio para que varios invitados se sienten a la “Mesaza” y ahí revelen sus historias de vida, su actualidad y puedan compartir un cálido momento con una cena mediante.

Este sábado, en una nueva edición de La noche de Mirtha Legrand, la conductora contó con la presencia en el estudio de televisión de la modelo Nicole Neumann, el periodista Diego Sehinkman, la presentadora televisiva Susana Rocasalvo, el diputado nacional y líder de la agrupación Libertad Avanza, José Luis Espert y la astróloga Ludovica Squirru.

Luego de la presentación de rigor de cada presente en el estudio, Mirtha abrió el juego y empezó a tantear a cada invitado sobre algún detalle en particular para que se distiendan. Cuando llegó el turno de Ludovica Squirru, la conductora entabló un diálogo familiar debido a que la astróloga presenció su programa en reiteradas ocasiones. A pesar de ello, la Chiqui, fiel a su carácter, no le dejó pasar una pequeña corrección de la escritora acerca de su padre.

Autora del libro Horóscopo Chino 2023, la astróloga empezó a contar su historia ante los presentes y el periodista Sehinkman apuntó a su niñez al comentar que su papá quería que ella sea física nuclear. Al instante, Mirtha metió un bocado y aseguró que su progenitor era embajador. Sin embargo, Ludovica le replicó y dijo: “Fue cónsul”.

El enojo de Mirtha Legrand con Ludovica en la mesa: "Nunca corrijas a una conductora"

En lo que parecía ser una simple corrección, Mirtha, con un tono sútil, no dejó pasar el momento y deslizó: “Nunca corrijas a una conductora, vos déjalo pasar”, lo que desató una carcajada general. Además, para cerrar ese tema, Squirru objetó: “Mi papá fue el primer embajador argentino en China junto al Doctor Arce”.

Por otra parte, Ludovica apeló a su memoria y recordó cuál fue su momento que ofició de trampolín hacia la fama: “Me hice conocida con Tato Bores, fue como un boom. Me acuerdo que la primera vez que vine a tu programa fue en 1980, estaba emocionadísima, era como ir a la luna. Te visité muchas veces”.

Al obsequiarle su libro a la Chiqui e invitarla el día lunes 7 de noviembre al Jardín Japonés, donde lo presentará ante el público de 15 a 18 horas y le extendió una invitación debido a la cercanía con el lugar. “El libro está dedicado a los niños que tenemos que resucitar los adultos”, comentó.

Finalmente, dio una pequeña reminiscencia de cómo fueron sus inicios: “Todavía tengo el recuerdo de cuándo leí el libro Alicia en el país de las maravillas y eso me marcó para toda la vida. Yo era rara desde chiquita, no entraba muchos en los arquetipos de Freud, pero me identifiqué tanto con Alicia y a partir de ahí no quise cumplir con los mandatos familiares de casarme con alguien aburrido. Quería ser libre y viajar”.

