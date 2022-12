Mundial 2022: un niño se asustó en el subte de Qatar y los hinchas argentinos lo calmaron con canciones de cuna

escuchar

Este martes, la selección albiceleste dio un paso más en el Mundial de Qatar 2022 y consiguió llegar a la esperada final, que se celebrará el próximo domingo a las 12 horas. El festejo fue inevitable. Lionel Messi y Julián Álvarez fueron los autores de los tres goles que dieron la victoria a la Argentina frente a Croacia. Las gradas del Estadio Lusail, las calles y el transporte público de Doha se llenaron de hinchas que festejaron el triunfo de la misma manera que ocurrió en el Obelisco. En el subte, un niño se asustó ante los cánticos, pero los fanáticos tuvieron una reacción inesperada que llenó de ternura las redes sociales.

Bajo el ritmo de “Arrorró mi niño”, los hinchas entonaron la clásica canción de cuna en medio del viaje para intentar que el pequeño, que se asustó por la cantidad de gente y su correspondiente ruido al festejar la victoria albiceleste, lograra calmarse. Mientras se refugiaba en los brazos de su madre, los aficionados de la selección nacional trataban de consolarlo con un tono suave, mientras aplaudían. “Somos lo mejor que tiene el mundo, hermano”, escribió un usuario de Twitter para valorar el video.

La hinchada argentina cantó canciones de cuna a un niño que se asustó.

El clip fue compartido por el usuario @joaquinmenendezz en TikTok hace menos de 24 horas y ya adquirió más de 2 millones de reproducciones. “Es única nuestra hinchada”, escribió otro. “Todas las canciones en versión de cancha quedan espectacular”, “el nene dejó de llorar, son unos genios”, o “empáticos y ocurrentes como nadie” fueron algunos de los comentarios que aplaudieron el gesto de los hinchas argentinos.

Festejó en el aeropuerto y se volvió viral

No importa el momento ni el lugar. Desde cualquier parte del mundo, los argentinos festejan los goles de su selección. El conjunto albiceleste comenzó el Mundial de Qatar con una fría derrota frente a Arabia Saudita, pero después no perdió ningún partido, aunque en algunos sembró mucha tensión e incertidumbre entre los hinchas. Así fue el enfrentamiento contra Polonia el pasado 30 de noviembre, en la fase de grupos.

La selección albiceleste definía su pase a octavos de final y el primer gol era importante. Así, Alexis Mac Allister hizo que toda la tribuna se pusiera en pie y los espectadores que veían el encuentro tras la pantalla festejaran el primer tanto. Un empleado de seguridad del aeropuerto de Mendoza no pudo contener su emoción y celebró eufórico mientras corría hacia la pantalla. El hombre abandonó su puesto de trabajo para unirse a la locura que se generó entre los asistentes, ante la mirada sorprendida de algunos viajeros.

El guardia encargado del filtro de abordaje abandonó su puesto para celebrar un gol

El video fue captado por la usuaria @luchiortizzz, quien acompañó a su amiga al aeropuerto para despedirla, y se volvió viral al mostrar cómo los argentinos viven el fútbol. Aunque no todos los usuarios de la red social estuvieron de acuerdo con que el empleado abandonara momentáneamente su puesto de trabajo por los riesgos que implica, la mayoría aplaudió la espontaneidad del hombre de seguridad, que se dejó llevar por su emoción ante el primer gol de la selección albiceleste.

LA NACION