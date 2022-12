La emocionante devolución de Sofía Martínez a Lionel Messi tras el pase a la final del Mundial: “Atravesaste a cada argentino”

escuchar

La fiebre mundialista aumentó entre los argentinos con una cómoda victoria del seleccionado nacional contra Croacia, que le dio el tan esperado lugar en la final de la Copa del Mundo. Desde el interior del estadio Lusail en Doha hasta cada plaza del país, los festejos se mezclaron con la ilusión de estar a un solo partido de conseguir el gran título. La figura de Lionel Messi es venerada de diversas formas a lo largo del país, y en redes sociales se viralizó un emotivo momento que protagonizó con la periodista Sofía Martínez, que le expresó palabras que emocionaron al jugador, y a todo el pueblo.

Como está estipulado, luego de cada partido, los jugadores recorren el pasillo desde los vestuarios hasta la salida del estadio - llamada zona mixta-, donde los esperan periodistas acreditados. Algunos de ellos frenan sus pasos para hacer declaraciones, y Lionel Messi es usualmente uno de ellos. Tras ganarle a Croacia, no fue la excepción y ante el micrófono de la TV Pública expresó su felicidad por el gran paso que dieron como equipo.

Tras escuchar la alegría del jugador, la periodista Sofía Martínez decidió dedicarle un emocionante pensamiento personal que rápidamente se convirtió en colectivo: “Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos. De verdad te lo digo”.

Lionel Messi con Sofía Martínez

Bajo la mirada atenta de Lionel, la periodista continuó: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad, marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

Con la templanza que lo caracteriza, el capitán argentino agradeció las palabras de la joven y señaló que aquel cariño mencionado lo siente a diario en cada hincha, como así también indicó que se ve una transformación en el público con el acompañamiento, independientemente al resultado. Este momento, el clip se convirtió en uno de los favoritos del público, que en medio de los festejos por la victoria señalaron en las redes sociales que se sentían representados en las palabras de la joven.

Lionel Messi marcó el primer gol ante Croacia, mientras que Julián Álvarez los dos restantes (Foto Instagram @leomessi)

Sofía, de 29 años, quien tiene un brillante recorrido en el periodismo deportivo, se convirtió en el eje de atención en las redes sociales al poder hablarle al jugador desde una mirada de hincha. ”Lo que absolutamente todos le queríamos decir a Lionel. Sofía Martínez es la voz de todos nosotros” y “Ella es la voz de todos. Él nos tocó a todos, él nos alegró muchos años. Él nos marcó el corazón”, fueron los dos comentarios más repetidos en Twitter, donde los usuarios quedaron con tranquilidad al saber que Messi, nuevamente, ya sabe lo que piensa todo un país.

LA NACION