Es de Estados Unidos, vive en Argentina y no puede creer el comunicado que envió el colegio de su hijo durante el Mundial

escuchar

Alrededor del mundo es conocida la pasión con la que los argentinos viven el fútbol, tanto a nivel de clubes como en selección, pero para quienes nacieron en un país sin tradición futbolera, como en Estados Unidos, podría resultar extraño.

Una madre que en Tiktok se hace llamar @yanquienargentina compartió el comunicado que enviaron de la escuela de su hijo a propósito del Mundial de Qatar. Debido a que parte de los partidos se han disputado en horario laboral y escolar de Argentina, los padres fueron avisados sobre modificaciones de horarios en las clases para evitar que las familias se pierdan los partidos.

Una madre estadounidense se sorprendió por el aviso escolar para su hijo en Argentina

Así, si un partido se juega por la mañana, los niños tienen permiso de llegar más tarde y para los que se disputan a media tarde, pueden salir con anticipación y verlo en casa. La flexibilidad escolar con motivo del fútbol fue lo que sorprendió a la madre tiktoker.

“Dime que vives en Argentina sin decirme que vives en Argentina”, escribió en el video y aunque le pareció extraño porque es algo que nunca vio en Estados Unidos, se dejó llevar por la pasión que despierta el fútbol en el país en el que vive actualmente y dijo que se sumaría a las celebraciones por el Mundial junto a su hijo: “¡Estamos muy emocionados por ver el partido mañana!”, aseguró mientras vestía un sombrero con los colores de la bandera argentina y al fondo se escuchó a su pequeño hijo decir: “Let’s go, Argentina!”.

A la mayoría de sus seguidores les pareció buena idea de la escuela: “Eso no lo ves acá en Estados Unidos, pero yo igual los busco antes. Hay que ver los partidos, es una educación cultural”, “Mundial en Argentina, primero fútbol y segundo fútbol. Cuando juega la selección es cosa seria”, “el Mundial es solo cada cuatro años y puedes enseñarle a los niños sobre los países que participan para hacerlo más educativo”, comentaron.

La mujer estadounidense dedica su contenido en la plataforma a mostrar cuáles son las diferencias que ha encontrado entre la vida en Estados Unidos y Argentina. En un video contó qué ha sido lo más difícil de estar lejos de su país de origen y enlistó algunas situaciones como extrañar a su familia y amigos, además de las fiestas, las tradiciones y su comida favorita. “Pero verdaderamente creo que lo más difícil de vivir en el extranjero es hacer amigos”, dijo para finalizar.

Es estadounidense, pero se siente orgullosa de tener la ciudadanía argentina

En otro clip responde una pregunta que le hacen constantemente y tiene que ver con el motivo por el que eligió tener la ciudadanía argentina siendo estadounidense. “Lo que no entienden es que todas las grandes cosas que te pueden pasar como un adulto me han pasado en Argentina, trabajo, tener familia, casarme, y la realidad mía es que me siento mucho más identificada como argentina...”, contó con un español perfecto que demuestra que lleva buen tiempo viviendo en Sudamérica.

Sin embargo, dice que así como ha vivido cosas maravillosas ha vivido “emociones muy fuertes y tristes”. Finalmente confirmó que se siente muy orgullosa de tener la ciudadanía y ser parte de Argentina.

LA NACION