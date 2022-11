Qué necesita la Argentina para clasificarse a los octavos de final del Mundial Qatar 2022

escuchar

Fue un cimbronazo Mundial. Sin vueltas. El partido entre la Argentina y Arabia Saudita, correspondiente a la primera fecha del grupo C se presentaba, a priori, como el de mayor “distancia” entre un rival y otro. Al menos en los pronósticos. Porque en la cancha la albiceleste no pudo inclinar la balanza a su favor y tras un flojísimo segundo tiempo, sucumbió en su estreno. El resultado es el primero de gran impacto de la Copa del Mundo. Ahora, en este contexto y atendiendo a lo clave que resulta siempre el primer partido para las aspiraciones de cada equipo, el conjunto que dirige Lionel Scaloni y comanda en cancha Lionel Messi debe prestar mucha atención a lo que suceda con México y Polonia, desde las 13. Con la esperanza también, de no tener que recurrir a la calculadora en la última fecha.

A partir de la derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022, cambió el panorama para la selección nacional de cara a los encuentros que quedan en la fase de grupos, si quiere avanzar a octavos de final. El decepcionante desenlace del primer partido le sumó importancia al duelo que disputan este martes pasado el mediodía los otros dos conjuntos que (también a priori) llegaron como grandes candidatos a avanzar: el Tri que conduce Gerardo ‘Tata’ Martino, ex DT de la albiceleste, justamente, y la Polonia que sustenta ilusiones en los goles de Robert Lewandowski.

Luego de un prometedor primer tiempo en el que tuvo la chance de convertir varios goles, la Argentina debió conformarse con el 1 a 0 marcado por Lionel Messi, aunque mantenía la expectativa de ampliar la ventaja en el complemento. Sin embargo, 10 minutos fatídicos le sirvieron al rival para golpear por duplicado y llevarse la victoria por 2 a 1 en el inicio de la jornada de este martes. A partir de ahí, surge la pregunta: ¿qué necesita la Argentina para llegar a octavos de final?

En primer lugar, la posibilidad de avanzar de ronda no depende ya enteramente de la selección nacional. Sin embargo, en caso de ganar ambos encuentros, tendrá grandes chances aún en un escenario de triple empate en seis puntos. En ese caso, quién avanza o no se definirá por diferencia de gol y actualmente el elenco de Scaloni tiene apenas -1.

Si México y Polonia empatan

Este sería el mejor escenario para la albiceleste al cierre de la primera fecha del grupo C. En caso de que ambos integrantes de la zona igualen en el encuentro de este martes a las 13, la Argentina se asegurará la clasificación si gana los dos encuentros que le quedan. Para hacerlo como primero, dependería de que Arabia Saudita no consiga ningún triunfo más en la Copa del Mundo.

Además, con un empate ante México o Polonia y un triunfo en el partido restante, es decir cuatro unidades en total, la Argentina puede apuntar a un segundo lugar o, incluso, a un primero si consigue una gran diferencia de gol a su favor y Arabia Saudita apenas cosecha una unidad.

Si ganan Polonia o México

A partir de este resultado, las posibilidades de clasificar también son amplias siempre que sume los seis puntos que le restan. En caso de no ganar los dos partidos, será difícil avanzar a la fase eliminatoria. Si lo consigue, podría quedar primero, segundo o tercero.

Si triunfa en ambos partidos, estos son los escenarios posibles:

Para salir primero: que Arabia Saudita no consiga ningún triunfo en lo que resta del torneo. Según los resultados que se den, podría ser necesaria una buena diferencia de gol.

no consiga ningún triunfo en lo que resta del torneo. Según los resultados que se den, podría ser necesaria una buena diferencia de gol. Para salir segundo: que Arabia Saudita se imponga ante el ganador de México y Polonia .

se imponga ante el ganador de y . Para salir tercero: que Arabia Saudita le gane al perdedor de México vs. Polonia y caiga ante el ganador. Allí se daría el mencionado triple empate en seis puntos que podría dejar afuera al equipo de Lionel Messi por diferencia de gol.

A pesar de lo mencionado, también existe alguna combinación que le permitiría a Argentina avanzar con cuatro puntos, al igual que lo hizo en Rusia 2018. Ante un escenario de tantas posibilidades, el resultado del Tri y la selección polaca cobra más valor con el correr de las horas que siguen al primer partido de la primera fecha del grupo C.

