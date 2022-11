El mensaje de los jugadores de la selección argentina tras la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial: “Así es el fútbol”

escuchar

Luego de la dura derrota ante Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022 en Qatar, los jugadores de la selección argentina dejaron sus mensajes para motivar a los hinchas y mostrar que aún siguen con confianza en clasificar a octavos de final. Horas después del final del encuentro, varios de los miembros del plantel se manifestaron en redes sociales.

El primer partido de la Copa del Mundo fue una enorme decepción para la Argentina. Después de un primer tiempo en el que tuvo chances para marcar varios goles, la albiceleste se fue solo 1-0 arriba gracias al tanto de penal de Lionel Messi.

Lo que parecía ser un trámite tranquilo para el equipo de Lionel Scaloni terminó en catástrofe. Luego de una serie de minutos fatídicos y unas desatenciones defensivas, el equipo de Hervé Renard logró darlo vuelta y ponerse en ventaja. Aunque intentó con empuje, Argentina no pudo llevar peligro al arco rival y cayó 2-1.

Argentina empujó pero no pudo lograr dar vuelta el resultado contra Arabia Saudita: perdió 2 a 1

En ese contexto, aparecieron las críticas y dudas dentro de los hinchas. Las redes sociales fueron testigo de la decepción y tristeza de miles de argentinos. Ante la derrota inesperada y el malestar, los jugadores intentaron llevar tranquilidad y se mostraron con confianza de cara a los partidos ante México y Polonia.

Uno de los primeros en dar su palabra fue Ángel Di María. “Fideo” compartió una foto del equipo que jugó este martes y dejó claro que mantiene la esperanza: “No empezamos como queríamos. Pero así es el fútbol. Tenemos que mirar para adelante como siempre lo hizo esta selección. Vamos con todo que todavía queda mucho”. La misma imagen compartió Leandro Paredes, que optó por un mensaje más escueto pero igualmente contundente: “En las malas mucho más”.

La publicación de Ángel Di María luego de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar Captura

Quien también dijo presente en las redes fue Alejandro “Papu” Gómez, que hoy ocupó el hueco que dejó Giovani Lo Celso y jugó desde el arranque: “Confío en los míos a muerte, no era el resultado que deseábamos, pero no tengo dudas que nos va a hacer más fuertes. El sábado todos juntos”. En esa misma línea, Emiliano “Dibu” Martínez agradeció el cariño de los hinchas argentinos: “Gracias a todos por su apoyo hoy no se nos dio el sábado vamos con todo”.

La publicación del Papu Gómez luego de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar Captura

Por último, Lautaro Martínez también se sumó a la iniciativa de sus compañeros y buscó motivar a los hinchas de cara al partido del sábado ante México: “El resultado que no queríamos. Toca descansar y pensar en lo que viene. Positivo. Confío en este grupo, en este equipo”.

La publicación de Lautaro Martínez luego de la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar Captura

Aunque todavía no intervino en redes sociales, Messi fue contundente en la conferencia de prensa post partido y admitió que el cálculo de la selección argentina era quedarse con un triunfo en este primer encuentro.

“Es un golpe muy duro para todos, no esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a ganar, pero por algo pasan las cosas. Hay que esperar lo que viene, tenemos que ganar o ganar ahora, depende de nosotros y sí, hay que ganar”, expresó el capitán de la selección después de la derrota.

LA NACION