Mundial Qatar 2022, en vivo: los canales de TV y cómo ver online Argentina vs. Croacia

La selección argentina eliminó a Países Bajos mediante la tanda de penales y se metió en las semifinales del Mundial Qatar 2022, instancia en la que se verá las caras con Croacia, que dejó en el camino nada menos que a Brasil, también desde la definición de los 12 pasos. El encuentro se desarrolla en el Estadio Icónico de Lusail este martes 13 de diciembre, desde las 16 (hora argentina). Se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DeporTV, TV Pública y DSports.

El árbitro italiano Daniele Orsato fue el designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo entre argentinos y croatas. Estará acompañado por sus compatriotas Ciro Carbone, como segundo árbitro y Alessandro Giallatini (tercero), más los emiratíes Mohammed Mohammed y Mohammed Alhammadi (cuarto y quinto). En el VAR estarán los italianos Massimiliano Irrati y Paolo Valeri como asistente. El juez italiano junto con sus compatriotas ya dirigieron a la albiceleste en el triunfo por 2 a 0 ante México, en la segunda fecha del grupo C de este Mundial.

El árbitro italiano, Daniele Orsato, en el partido entre la Argentina y México por el grupo C Aníbal Greco - LA NACIÓN

Cómo ver online Argentina vs. Croacia

El partido se disputará este martes 13 de diciembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. También estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

En la conferencia de prensa previa al duelo trascendental, Nicolás Tagliafico aseguró que este compromiso será “totalmente diferente” al último antecedente que lo tuvo como protagonista en Rusia 2018, cuando Croacia ganó 3 a 0 y el ex Independiente disputó los 90′: ”Ya pasaron cuatro años y vemos de nuevo a Croacia en los instancias finales porque hizo un gran trabajo con un equipo bien conformado. Hay similitudes pero nosotros somos otro equipo y será totalmente diferente a lo que pasó”, afirmó el defensor de Olympique Lyon de Francia.

Nicolás Tagliafico en la conferencia de prensa previa al partido entre la Argentina y Croacia Aníbal Greco - La Nación

El DT de Croacia, Zlatko Dalić, también se refirió al último antecedente (con él también en el banco) contra la albiceleste que en ese entonces dirigía Jorge Sampaoli, de quien no tiene un grato recuerdo ya que le negó el saludo después del partido: ”Si, es así. Pero no voy a volver a entrar en ese tema. Las personas ahora no son las mismas y no hay que guardar rencor ni enojarse. Cada uno reacciona a su manera”, afirmó.

Por último, Lionel Messi, el capitán y el mejor mejor jugador de la selección argentina en lo que va de la Copa del Mundo, aseguró que no será un partido fácil para la Argentina y destacó las cualidades del elenco balcánico: “Será un partido durísimo, es una gran selección que le jugó de igual a igual a Brasil, y por momentos fue mucho mejor. Tiene jugadores muy buenos sobre todo en el mediocampo, que vienen trabajando con el mismo DT desde el Mundial pasado, se conocen muy bien”, aseguró el delantero de París Saint Germain de Francia.

Lionel Messi igualó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador de la Argentina en Mundiales Aníbal Greco - La Nación

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez ; Nahuel Molina , Cristian Romero , Nicolás Otamendi , Nicolás Tagliafico ; Rodrigo De Paul , Enzo Fernández o Leandro Paredes , Alexis Mac Allister ; Ángel Di María , Julián Álvarez y Lionel Messi .

: Emiliano ; Nahuel , Cristian , Nicolás , Nicolás ; Rodrigo , Enzo o Leandro , Alexis ; Ángel , Julián y Lionel . Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Bruno Petkovic o Mario Pasalic, Ivan Perisic y Andrej Kramaric,

El ganador se enfrentará en el partido decisivo a la selección que resulte vencedora del duelo entre Francia y Marruecos, los integrantes de la otra semifinal, que se miden este miércoles a las 16 (hora argentina) en el Estadio Al Bayt, con transmisión televisiva de TV Pública, DeporTV y DSports. El vigente campeón del mundo, lleno de figuras y variantes, sacó a Inglaterra por 2 a 1 en la instancia de cuartos de final, mientras que la gran sorpresa del Mundial, Marruecos, eliminó a Portugal por 1 a 0. Los africanos son la primera selección de ese continente en alcanzar semifinales de una Copa del Mundo.

