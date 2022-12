Las apuestas a campeón del mundo: cómo quedaron los pronósticos del Mundial Qatar 2022

escuchar

Luego de 22 días de competencia el Mundial Qatar 2022 tiene a sus cuatro semifinalistas y, en consiguiente, se depuró la lista de favoritos a campeón del mundo según las casas de apuestas. En ella solo quedan Croacia, la Argentina, Marruecos y Francia porque los 28 seleccionados que fueron eliminados ya regresaron a sus respectivos países.

Entre los grandes favoritos que no llegaron al objetivo sobresale Brasil, el combinado que desde que se sorteó el fixture de la Copa del Mundo pagó menos por su consagración. Se trata de la única selección que nunca modificó su posición en la nómina y la mantuvo aún después de caer frente a Camerún en la última fecha del grupo G. El resto fueron modificando su lugar de acuerdo a los resultados cosechados en la previa a la cita ecuménica y durante ella.

Brasil dominó las apuestas a campeón del Mundial Qatar 2022 en la previa y durante el certamen ADRIAN DENNIS - AFP

De los que siempre estuvieron en el Top 10 de las apuestas, solo continúan, tras jugarse 60 de los 64 partidos programados, croatas, argentinos y franceses. Se despidieron Dinamarca, Alemania y Bélgica en la fase inicial; España en octavos de final; y Brasil, Países Bajos, Portugal e Inglaterra en cuartos.

Ahora, el máximo candidato a campeón del mundo es Francia, que aventaja a la selección argentina por escaso margen y la diferencia la consiguió por lo demostrado en octavos de final frente a Polonia y en cuartos contra Inglaterra. El elenco de Didier Deschamps llegó a estar cuarto en las apuestas cuando antes de Qatar 2022 perdió a N’Golo Kanté, Paul Pogba y Karim Benzema por lesión, pero demostró que tiene gran recambio y sus chances de consagrarse por segunda vez consecutiva son altas.

Francia sacó a Inglaterra en cuartos de final y es la principal favorita a quedarse con el título Aníbal Greco - La Nación

El conjunto de Lionel Scaloni es el segundo favorito por detrás de los galos. Si bien esa posición la sostuvo durante gran parte del año, la sorpresiva derrota en el debut del Mundial contra Arabia Saudita lo hizo retroceder hasta el quinto lugar y con su recuperación devolvió la confianza a quienes pretenden apostar por él.

Tercero está Croacia, cuyo grueso del plantel fue subcampeón en Rusia 2018 y quiere la revancha en Medio Oriente. Siempre estuvo en el Top 10 de candidatos y, con el devenir del campeonato, su consideración aumentó. Por último se ubica Marruecos, la gran sorpresa del certamen porque lideró la zona F sobre Bélgica y el combinado croata y dejó atrás a España y Portugal en las dos instancias de eliminación directa siguientes. En los meses previos a la Copa del Mundo los africanos ocupaban el 17° lugar de la lista con una cuota máxima de 400.0. Tras la primera fecha, en la que igualaron con Croacia, bajaron al 19° puesto. Sin embargo, tras ganar su grupo, en la previa a octavos de final ya estaban undécimos con un pago de 151.0, mucho menos que los días anteriores y que en la actualidad.

Marruecos eliminó a España y Portugal y avanzó a semifinales de un Mundial por primera vez Alex Livesey - Danehouse - Getty Images Europe

Apuestas a campeón del mundo

Francia - 2.20

- 2.20 Argentina - 2.70

- 2.70 Croacia - 9.0

- 9.0 Marruecos - 11.0

Así se juegan las semifinales de Qatar 2022

Tras los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 se diagramaron los dos partidos de semifinales: Croacia vs. la Argentina y Marruecos vs. Francia. Los juegos se disputarán el próximo martes y miércoles y los ganadores de cada uno de ellos se meterán en la gran definición, programada para el 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

Los cuatro combinados que siguen en competencia atravesaron recientemente la llave de ocho equipos. Los croatas eliminaron por penales a Brasil tras igualar 1 a 1 en los 120′; los argentinos a Países Bajos por la misma vía, pero tras una empate 2 a 2; los marroquíes a Portugal con victoria 1 a 0; y los franceses a Inglaterra con un triunfo 2 a 1.

La Argentina, Croacia, Marruecos y Francia, los cuatro semifinalistas del Mundial Qatar 2022

Semifinales

Argentina vs. Croacia - Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TyC Sports, TV Pública y DeporTV).

- Martes 13 de diciembre a las 16 en el estadio Lusail (DSports, TyC Sports, TV Pública y DeporTV). Francia vs. Marruecos - Miércoles 14 de diciembre a las 16 en el estadio Al Bayt (DSports, TV Pública y DeporTV).

El historial de los mundiales

Brasil es el máximo ganador de la historia con cinco títulos porque fue campeón en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. En otras dos ediciones fue finalista: Brasil 1950 y Francia 1998. El equipo sudamericano quedó eliminado en cuartos de final de Qatar 2022 y no podrá lograr su sexta estrella, aunque lo positivo es que no lo alcanzarán Alemania e Italia porque el primero se despidió en la primera etapa y el segundo no participó.

Brasil es el más ganador del Mundial y el último trofeo lo levantó en 2002 EFE

El combinado germano tiene una final más disputada que Brasil -8-, pero una menos ganada. Se coronó en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014 mientras que cayó en Inglaterra 1966, España 1982, México 1986 y Corea-Japón 2002. Los italianos también dieron cuatro vueltas olímpicas: Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006.

Más atrás en el conteo están la Argentina, Francia y Uruguay con dos torneos cada una. La albiceleste tocó el cielo con las manos en Argentina 1978 y México 1986, a la vez que fue subcampeón en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. El combinado galo se quedó con el trofeo en Francia 1998 y Rusia 2018 y cedió en la definición de Alemania 2006. Uruguay, por su parte, ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un duelo decisivo.

