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Nacional venció por 2-1 a Tigre, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de la fase de play-offs del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Tigre y Nacional disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Tigre y Nacional disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Nacional venció por 2-1 a Tigre como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para Nacional los goles fueron marcados por Gómez , Silvera , mientras que para Tigre el gol fue marcado por López. El cotejo se disputó en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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