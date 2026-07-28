Nacional venció por 2-1 a Tigre, por la Copa Sudamericana 2026

Nacional venció por 2-1 a Tigre como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para Nacional los goles fueron marcados por Gómez , Silvera , mientras que para Tigre el gol fue marcado por López. El cotejo se disputó en el estadio Monumental de Victoria (José Dellagiovanna), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.