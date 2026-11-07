Nashville SC venció 2-0 a FC Cincinnati, por la MLS 2026

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el TQL Stadium, con el arbitraje de Tori Penso. En este enfrentamiento por la jornada 35 de la MLS, Nashville SC logró imponerse como visitante ante FC Cincinnati por 2-0, sellando un triunfo sólido en el tramo final de la temporada.

El desarrollo del partido tuvo a Sam Surridge como la gran figura de la jornada, siendo el encargado de romper la paridad en el marcador. A los 61 minutos, Sam Surridge marcó el primer gol tras asistencia de Andy Nájar. Ya sobre el final, a los 86 minutos, Sam Surridge volvió a marcar el segundo gol del encuentro tras la asistencia de Patrick Yazbek, sentenciando el destino del compromiso.

La disciplina táctica fue un factor determinante en el duelo. Durante el primer tiempo, el local sufrió la acumulación de tarjetas con las amonestaciones de Obinna Nwobodo, Evander da Silva Ferreira y Samuel Gidi. En el complemento, el ritmo físico derivó en nuevas tarjetas para Kyle Smith y Pavel Bucha por parte de FC Cincinnati, mientras que Alex Muyl y Maxwell Woledzi fueron amonestados en Nashville SC.

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banquillo para refrescar el campo de juego. FC Cincinnati agotó sus opciones con los ingresos de Miles Robinson, Kenji Mboma Dem, Ender Echenique, Ayoub Jabbari y José Martínez. Por su parte, Nashville SC realizó variantes estratégicas, destacando las salidas de sus hombres clave tras asegurar el marcador, dando paso a jugadores como Shak Mohammed, Bryan Acosta, Alex Muyl, Josh Bauer y Warren Madrigal para controlar los minutos finales y asegurar la victoria.