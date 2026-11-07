New York City FC venció 1-0 a D.C. United, por la MLS

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Se midieron en un duelo donde New York City FC se impuso con autoridad en la jornada 35 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Audi Field, con el arbitraje de Matthew Thompson. En un compromiso correspondiente a la jornada 35 de la MLS, New York City FC logró una victoria ajustada por 1-0 ante D.C. United, sellando el resultado en los minutos finales del cotejo.
El desarrollo del encuentro y el gol de la victoria
El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del tiempo reglamentario, con ambos equipos planteando estrategias tácticas definidas: D.C. United dispuso un sistema 442, mientras que New York City FC optó por un 4231. La paridad se rompió finalmente a los 87 minutos, cuando Talles Magno, Bacelar Martins marcó el 1-0 tras una asistencia de Bénie, Traoré. En cuanto a la disciplina, el árbitro amonestó a Brandon, Servania por el lado local, mientras que por el visitante vieron la tarjeta amarilla Talles Magno, Bacelar Martins y Raul Gustavo, Pereira Bicalho.
Movimientos estratégicos
Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco de suplentes para inclinar la balanza. En la segunda mitad, New York City FC realizó cambios significativos: a los 59 minutos ingresó Agustín, Ojeda por Hannes, Wolf, y a los 69 minutos, Bénie, Traoré reemplazó a Luighi Hanri, Sousa Santos, siendo este cambio clave para la asistencia del gol. Por su parte, D.C. United intentó refrescar el ataque con los ingresos de Jared, Stroud y Nikola, Markovic, aunque no logró vulnerar la valla rival.
Análisis estadístico
Las estadísticas reflejaron un dominio en la posesión del balón por parte de New York City FC, que registró un 60,6% frente al 39,4% de D.C. United. En cuanto a la agresividad ofensiva, los visitantes realizaron 14 tiros con 6 a puerta, mientras que el equipo local ejecutó 12 disparos con 5 a puerta. La efectividad en el tramo final permitió que New York City FC se quedara con los tres puntos en esta jornada de la MLS.
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