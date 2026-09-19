New York Red Bulls venció 1-0 a New York City FC, por la MLS

En un encuentro disputado el 18 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Yankee Stadium, el conjunto de New York Red Bulls logró una victoria ajustada frente a New York City FC. El partido, correspondiente a la jornada 27 de la MLS, fue dirigido por el árbitro Jon Freemon.

El desarrollo táctico presentó un duelo interesante: mientras que New York City FC apostó por un sistema 4-2-3-1, la visita se presentó con un esquema 4-3-3. La diferencia en el marcador llegó a los 57 minutos, cuando Julian Hall marcó el 1-0 tras una jugada de ataque efectiva. El rigor físico fue una constante, con amonestaciones tempranas para Adri Mehmeti, Cade Cowell y Mohammed Sofo en el lado visitante, mientras que Nico Cavallo y Aiden O'Neill vieron la amarilla para el conjunto local.

Hacia el último tramo del cotejo, ambos entrenadores buscaron variantes. A los 62 minutos, New York City FC movió el banco con los ingresos de Bénie Traoré por Hannes Wolf y Alonso Martínez por Luighi Hanri Sousa Santos, buscando mayor peso ofensivo. Por su parte, la visita realizó ajustes para cerrar el resultado, destacándose el ingreso de Eric Choupo-Moting a los 84 minutos.

En cuanto a las estadísticas, New York City FC dominó la posesión con un 62,8% frente al 37,2% de New York Red Bulls. A pesar de que los locales generaron más peligro con 16 tiros totales y 4 a puerta, la efectividad fue para la visita, que concretó su única ocasión clara de gol. Los corners también reflejaron la paridad en la generación de juego, con 6 para el local y 7 para el equipo ganador.