El equipo femenino argentino dio la gran sorpresa en la olimpiada de Samarcanda: venció a Ucrania

El equipo femenino argentino dio la gran sorpresa de la tercera ronda de la olimpiada de Samarcanda, Uzbekistán, al derrotar, de manera rotunda, a uno de los equipos candidatos a ganar el torneo, Ucrania, por un contundente 3 y medio a medio. Hay que señalar que las cuatro jugadoras ucranianas superan ampliamente en el ranking a nuestras compatriotas. Pero las jugadoras nacionales tuvieron un extraordinario desempeño y son la sensación de la olimpiada femenina.

En el primer tablero, Candela Francisco tuvo una partida muy delicada ante la poderosa primer tablero ucraniana Ushenina, una de las mejores jugadoras del mundo. Pero Candela se defendió con uñas y dientes, logró mantener jugable, una posición desesperada, y al final consiguió tablas, para redondear un triunfo perfecto del equipo.

Candela Francisco Maria Emelianova - FIDE

En el segundo tablero, con piezas negras, María José Campos defendió con precisión su posición contra Nataliya Buksa, y una vez que se extinguió la iniciativa de su rival, impuso su superioridad material en el final con técnica impecable.

María José Campos

En el tercer tablero, Anapaola Borda puso de manifiesto, una vez más, su excelente comprensión posicional superando estratégicamente a su rival, Anastasiya Rakhmangulova.

Anapaola Borda

Una parte importante en este triunfo le cupo a Ernestina Adam, de 16 años; en el cuarto tablero, llevando negras, literalmente arrolló a Tetyana Skarbarchuk; en menos de dos horas el cartel indicador del resultado del match ya anunciaba que Ernestina había ganado. En ese momento, ese dato es una inyección de confianza para sus compañeras que están jugando y ven que van ganando el match. Ofrecemos su partida:

Skarbarchuk, Tetyana (2221) - Adam, Ernestina (2186) 18.09.2026

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Ab4 4.f3 Aa5 5.e4 d5 6.e5 Cfd7 7.Ae3 c5 8.cxd5 exd5 9.dxc5 Cxe5 10.Ab5+ Cbc6 11.Cge2 a6 12.Aa4? El planteo de las blancas es inofensivo. Debieron capturar en c6, pero las negras ya están mejor. Cc4 13.Ac1 0–0 14.0–0 d4! A partir de ahora pesa, sobre la posición blanca, como la espada de Damocles, la amenaza d3, y luego de la retirada del caballo de e2, el jaque de la dama negra en d4, ganando la torre indefensa de a1. 15.b3 C4e5 16.f4 Cg4 17.Axc6 bxc6 18.h3 Cf6! (0–1) Se terminaron las dilaciones. Si las blancas toman en d4, pierden el caballo de c3, y si retiran el caballo amenazado, el antedicho jaque en d4 es deletéreo para ellas.

El turno de los varones

El equipo masculino, consolidó su buen arranque con su tercera victoria en las primeras tres rondas. Ayer, en la segunda ronda, venció a Corea del Sur, por la mínima diferencia, merced a un triunfo de Federico Pérez Ponsa en el cuarto tablero, y sendos empates de Faustino Oro, Diego Flores, y Fernando Peralta.

Faustino Oro, figura del equipo argentino Nicolás Suárez - LA NACION

En la tercera ronda, los azares del fixture emparejaron a Argentina con el representativo de Sudán. Es verdad que no hay que caer en una excesiva confianza, pero los sudaneses, cuyos jugadores están muy lejos de los primeros lugares del ranking mundial, no fueron rivales de entidad para los argentinos, que ganaron con relativa solvencia las cuatro partidas. Faustino Oro y Federico Pérez Ponsa, en los tableros uno y cuatro, ganaron sin despeinarse, en cambio, alguna dificultad tuvieron Mareco y Peralta, pero, como decía Botvinnik, en última instancia hay que darle al rival la posibilidad de equivocarse, y eso, en una partida standard, de 40 o 50 jugadas, tarde o temprano ocurre, y así pasó aquí también. A medida que pasen las rondas, vendrán adversarios más difíciles, pero Argentina, tanto en varones, como en mujeres, está adquiriendo rodaje y confianza.

Este sábado, el equipo masculino jugará con Armenia y el femenino lo hará con Uzbekistán, el dueño de casa, nada menos que en la mesa uno, o sea, el match más importante del día.