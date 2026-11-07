New York Red Bulls venció 3-0 a Atlanta United, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Sports Illustrated Stadium, con el arbitraje de Pierre-Luc Lauzière. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 35 de la MLS, New York Red Bulls logró una victoria contundente por 3-0 frente a Atlanta United.

Ambos equipos presentaron una formación táctica idéntica de 4-3-3, aunque el dominio fue claro para el conjunto local. A los 31 minutos, Adri, Mehmeti marcó el primer gol del partido. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Cade, Cowell amplió la ventaja tras una asistencia de Sekou, Kone. Finalmente, a los 81 minutos, Jahkeele, Marshall-Rutty selló el resultado definitivo.

En cuanto a la disciplina y variantes, el árbitro amonestó a Giuliano, Galoppo en Atlanta United a los 67 minutos y a Julián, Bazán en New York Red Bulls a los 74 minutos. Los entrenadores aprovecharon el segundo tiempo para mover sus piezas: a los 74 minutos, New York Red Bulls realizó un doble cambio con el ingreso de Rafael, Mosquera por Cade, Cowell y de Mijahir, Jiménez por Jorge, Ruvalcaba.

El análisis estadístico refleja la superioridad en ataque del conjunto ganador. New York Red Bulls registró un total de 14 tiros, de los cuales 7 fueron a puerta, frente a los 8 intentos totales de Atlanta United. En cuanto a la posesión del balón, el partido fue sumamente equilibrado, con un 50,2% para New York Red Bulls y un 49,8% para Atlanta United.

La faceta estratégica se completó con la ejecución de tiros de esquina, donde el equipo local generó 5 oportunidades contra las 4 que tuvo la visita. Durante los minutos finales, Atlanta United agotó sus cambios buscando una reacción que nunca llegó, incluyendo el ingreso de figuras como Sérgio Henrique, Santos Gomes y Luke, Brennan a los 86 minutos, mientras que New York Red Bulls cerró el compromiso con la entrada de Emil, Forsberg a los 84 minutos.