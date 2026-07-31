O'Higgins venció por 1-0 a Boca Juniors, por la Copa Sudamericana 2026

O'Higgins venció por 1-0 a Boca Juniors como local, en un partido correspondiente a la fecha de la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. Para O'Higgins el gol fue marcado por González . El cotejo se disputó en el estadio Estadio El Teniente, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.