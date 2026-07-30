Por dónde pasan Talleres vs. Vélez y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves se enfrentan Talleres y Vélez por la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Al menos en los papeles, es uno de los partidos más atractivos de esta jornada. Juegan en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba a partir de las 19 (horario argentino), con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La T comenzó su participación en el certamen con una derrota 1 a 0 ante Newell’s, como visitante, por un gol de Matías Cóccaro. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, por su parte, debutó con una victoria por la mínima diferencia ante Instituto, en el estadio José Amalfitani, con un tanto de Manuel Lanzini.

Manuel Lanzini convirtió el gol con el que Vélez derrotó a Instituto en la primera fecha del Clausura FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

De cara a este compromiso, Jorge Sampaoli, entrenador del conjunto cordobés, no podrá contar con Román Riquelme, uno de los refuerzos que llegó en este mercado de pases, quien fue expulsado en el debut y deberá cumplir una fecha de suspensión. Su lugar sería ocupado por Augusto Schott. Del otro lado, el Mellizo no tendrá a disposición a Tobías Andrada debido a que está cada vez más cerca de convertirse en nuevo futbolista de River.

Talleres vs. Vélez: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 19 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Talleres : Ezequiel Unsain; Santiago Fernández, Augusto Schott, Valentín Fascendini; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Federico Fattori, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo; y Rick.

: Ezequiel Unsain; Santiago Fernández, Augusto Schott, Valentín Fascendini; Timoteo Chamorro, Matías Galarza, Federico Fattori, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo; y Rick. Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana o Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Florián Monzón y Manuel Lanzini.

Resultados y cronograma de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Martes 28 de julio

San Lorenzo 1 - 0 Gimnasia de Mendoza -Zona A-

Banfield 3 - 2 Sarmiento -Zona B-

Argentinos Juniors 3 - 0 Estudiantes de Río Cuarto -Zona B-

Rosario Central 0 - 0 Racing -Zona B-

Miércoles 29 de julio

Barracas Central 1 - 0 Aldosivi -Zona B-

Defensa y Justicia 2 - 1 Deportivo Riestra -Zona A-

Gimnasia de La Plata 1 - 0 River -Zona B-

Instituto 2 - 1 Platense -Zona A-

Jueves 30 de julio

En el último partido entre Talleres y Vélez, por el Torneo Apertura 2026, el Fortín ganó 2 a 1 como local JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

21.15: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán -Interzonal-

21.15: Independiente vs. Newell’s -Zona A-

Miércoles 5 de agosto

19: Boca vs. Estudiantes de La Plata -Zona A- (TNT Sports)

21.15: Tigre vs. Belgrano -Zona B- (ESPN Premium)

Jueves 6 de agosto