Orlando City SC venció 1-0 a New England Revolution, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Inter.co Stadium, con el arbitraje de Guido Gonzales Jr. En un partido de la jornada 35 de la MLS, Orlando City SC logró imponerse por la mínima diferencia ante New England Revolution. A los 45 minutos, Braian Ojeda marcó el 1 gol que sentenció el resultado definitivo.

Desde el punto de vista táctico, ambos equipos plantearon esquemas diferentes: Orlando City SC saltó al campo con un 4-4-2, mientras que New England Revolution optó por un 4-2-3-1. Con el correr del complemento, los entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del marcador. A los 45 minutos, el banco de Orlando City SC movió sus piezas: ingresó Adrián Marín por Wilder Cartagena, seguido por las entradas de Joran Gerbet, Daryl Dike y Griffin Dorsey en momentos clave del segundo tiempo. Por el lado de la visita, los ingresos de jugadores como Alhassan Yusuf y Diego Fagúndez no fueron suficientes para alcanzar la igualdad.

En cuanto al desarrollo del juego, el compromiso fue intenso y exigió la atención de los protagonistas hasta el último suspiro. Sobre el final, el guardameta Maxime Crépeau recibió una tarjeta amarilla a los 90 minutos por demorar la reanudación del juego, reflejando la tensión de un partido que se definió por detalles mínimos.

Al analizar las estadísticas finales, se observó una clara diferencia en el control de la pelota: a pesar de tener solo un 35,4% de posesión, Orlando City SC resultó más efectivo al generar 15 tiros totales contra los 9 de New England Revolution. En cuanto a la precisión, el equipo ganador registró 4 tiros a puerta, mientras que la visita concretó 3. Con esta victoria, Orlando City SC cierra su participación en esta jornada con tres unidades valiosas.