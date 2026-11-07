Osasuna empató 1-1 con Athletic Club, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el estadio El Sadar, con el arbitraje de Miguel Sesma Espinosa. En un compromiso correspondiente a la jornada 12 de la Liga de España, Osasuna y Athletic Club igualaron 1-1 tras un cierre de partido frenético donde ambos equipos lograron romper el cero en los minutos finales.

Desde el punto de vista táctico, Osasuna saltó al campo con un esquema 4-3-3, mientras que el Athletic Club apostó por un 4-2-3-1. El marcador se mantuvo inalterado durante la mayor parte del cotejo hasta que, a los 84 minutos, Nico Williams marcó el 1-0 para el conjunto visitante. Ya en el cierre, cuando parecía que los tres puntos viajaban a Bilbao, Alejandro Catena consiguió la igualdad definitiva a los 90 minutos.

El desarrollo del encuentro mostró una marcada diferencia en el control de la pelota: el Athletic Club registró un 60,7% de posesión frente al 39,3% de Osasuna. A pesar de esta superioridad en el dominio del esférico por parte de la visita, el conjunto local fue más incisivo en ataque, acumulando un total de 17 tiros contra 16 del equipo de Bilbao, con una precisión de 5 remates a puerta para los de casa contra 4 del elenco visitante.

El apartado disciplinario también fue protagonista en el desenlace. El árbitro mostró tarjetas amarillas a los jugadores de OsasunaJon Moncayola (46'), Ante Budimir (53') e Iker Muñoz (93'), mientras que en el Athletic Club fue amonestado Yuri Berchiche (92'). Cabe destacar que a los 86 minutos, Johaneko Louis-Jean ingresó en lugar de Nico Williams debido a una molestia física, modificando los planes de cierre para el entrenador del conjunto visitante.

Osasuna y Athletic Club empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio El Sadar, en una nueva jornada del fútbol español. Para Osasuna el gol fue marcado por {'player_id': 'p523654', 'player_name': 'Nico, Williams', 'minute': '84', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, mientras que para Athletic Club el gol fue anotado por {'player_id': 'p244273', 'player_name': 'Alejandro, Catena', 'minute': '90', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}.

Con este resultado, Osasuna suma 12 puntos, ubicándose en la 16 posición, mientras que Athletic Club tiene 16 unidades, en la 7 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Osasuna y Athletic Club en la tabla de posiciones, tras la fecha 12

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.