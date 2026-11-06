Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo
El piloto argentino sale a la pista de Interlagos a bordo de su Alpine, en la primera práctica del Gran Premio de San Pablo
Dos novatos sobrepasan a Colapinto
El italiano Leonardo Fornaroli (McLaren) y el sueco Dino Beganovic (Ferrari) son más rápidos que el argentino. El pilarense, entonces, queda relegado al puesto 13. Luego, entra a los boxes de Alpine.
Colapinto sube un lugar
El piloto argentino hace un giro con varios microsectores en verde -es decir, en los que mejora su propio tiempo-. El tiempo de vuelta, 1:14.376, le alcanza para subir un lugar. Ahora es undécimo, a más de un segundo y medio del líder provisorio, que ahora es Kimi Antonelli, con su Mercedes.
Semáforo en verde
Luego del incidente de Slater se reanuda la primera práctica en Interlagos.
Todos a los pits
Salvo Slater, cuyo Aston Martin está siendo removido por los auxiliares de pista, el resto de los pilotos regresa a los boxes. La sesión se interrumpe por la bandera roja, pero el reloj sigue corriendo. Los equipos pierden un tiempo precioso para poner a punto los autos.
Bandera roja
Al igual que en México la semana pasada, el novato Freddie Slater padece los problemas mecánicos de su Audi: “El auto se paró”, dijo el piloto por la radio. Como su monoplaza quedó en una posición incómoda (después de la curva 9 y antes de la zona conocida como “Pico de Pato”), los auxiliares tendrán que trabajar para poder retirarlo del circuito. La organización, entonces, muestra la bandera roja y la acción se interrumpe.
Colapinto sube dos puestos: está 12º
El argentino completa otra vuelta rápida. Queda a casi dos segundos de Verstappen, el más rápido y hace 1:14.832.
Verstappen, casi como en su casa
Max Verstappen acelera más que el resto y coloca su Red Bull al frente del clasificador provisional: es el primer piloto en bajar el minuto y catorce segundos. Su registro es de 1:12.959 y le saca 85 milésimas al flamante campeón mundial, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
Primer giro rápido de Colapinto
El argentino frena el cronómetro en 1:15.072 y ocupa el puesto 11. Pero pierde más de un segundo en el sector dos en relación al más rápido, Lewis Hamilton (Ferrari). El argentino será la referencia en esta primera práctica, ya que su compañero en este entrenamiento es el novato Gabriele Minì.
Minì en el lugar de Gasly
El italiano, que la semana pasada corrió la práctica 1 en México en el auto de Franco Colapinto, ahora se sube al Alpine número 10 y reemplaza a Pierre Gasly.
¡Semáforo en verde!
La calle de boxes del autódromo de Interlagos se abre y los pilotos de la Fórmula 1 salen a la pista del circuito paulista para la primera práctica.
Fiebre argentina en San Pablo
Los fanáticos argentinos aparecieron en masa, en una hilera de gorros y banderas alusivas a su piloto, Franco Colapinto. En el pandemónium de ansiosos espectadores que hacían su ingreso en la mañana de este viernes al Autódromo Jose C. Pace destacaba la torcida argentina.
El entusiasmo de la familia Rossignoli de Ushuaia probablemente establezca un récord: el de los argentinos que más distancia han viajado para acercarse a Interlagos partiendo de territorio nacional: 4.100 kilómetros en línea recta. Uno de sus hijos cumplía 18 años y, fanático de “Franquito”, el regalo se imponía. También la camiseta albiceleste con el número 43, obligatorio uniforme. “Franquito es nuestro, hay que respaldarlo”, repetían al unísono los cinco miembros de la familia con ancestros italianos.
La agenda de Colapinto
Luego de la primera práctica, Colapinto descansará hasta las 16 (hora de la Argentina), cuando los pilotos volverán a salir a la pista de Interlagos para el segundo entrenamiento del día. Mañana, sábado, la actividad comenzará a las 11.30 (hora de la Argentina) con la tercera práctica. La clasificación arrancará a las 15, mientras el Gran Premio de San Pablo se largará a las 14 del domingo.
Un paddock convulsionado
La Fórmula 1 vivió una semana agitada. Empezó con las penalidades para los dos Alpine (Colapinto y el francés Pierre Gasly) el domingo en México y continuó con la decisión del equipo Haas de concluir de manera anticipada el vínculo con el francés Esteban Ocon. Desde esta carrera lo reemplazará el brasileño Rafael Câmara, de apenas 21 años.
A buscar una buena puesta a punto
Franco Colapinto acelerará su Alpine número 10 en el circuito paulista de Interlagos. Será a partir de las 12.30 (hora de la Argentina) y con motivo del primer entrenamiento de cara al Gran Premio de San Pablo (Brasil). Las instancias de la práctica podrán seguirse a través de Fox Sports y de la plataforma Disney + en su plan Premium.
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