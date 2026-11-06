Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo

Los fanáticos argentinos aparecieron en masa, en una hilera de gorros y banderas alusivas a su piloto, Franco Colapinto. En el pandemónium de ansiosos espectadores que hacían su ingreso en la mañana de este viernes al Autódromo Jose C. Pace destacaba la torcida argentina.

El entusiasmo de la familia Rossignoli de Ushuaia probablemente establezca un récord: el de los argentinos que más distancia han viajado para acercarse a Interlagos partiendo de territorio nacional: 4.100 kilómetros en línea recta. Uno de sus hijos cumplía 18 años y, fanático de “Franquito”, el regalo se imponía. También la camiseta albiceleste con el número 43, obligatorio uniforme. “Franquito es nuestro, hay que respaldarlo”, repetían al unísono los cinco miembros de la familia con ancestros italianos.