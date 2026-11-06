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A qué hora es la qualy del GP de Brasil de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

La nueva fecha del Gran Circo se disputa en el Autódromo José Carlos Pace; Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, afronta su primera carrera como campeón del mundo

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Franco Colapinto en el circuito de Interlagos; el argentino tiene la ilusión de sumar puntos cerca de su casa
Franco Colapinto en el circuito de Interlagos; el argentino tiene la ilusión de sumar puntos cerca de su casaAndre Penner - AP

Este sábado, a partir de las 15 (hora argentina), se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio (GP) de Brasil de la Fórmula 1 2026. El evento, al igual que la última práctica, programada para las 14.30, y la carrera del domingo a las 14, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

La actividad en Interlagos comenzó este viernes con los dos primeros entrenamientos libres. En el ensayo inicial (FP1), el británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido con un tiempo de 1:11.717, seguido del campeón Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y del neerlandés Max Verstappen (Red Bull). En la FP2, en tanto, el más veloz fue Antonelli con una vuelta de 1:10.763, mientras que Norris y Verstappen completaron los tres primeros lugares.

Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil en la última temporada y quiere repetir el triunfo este año
Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil en la última temporada y quiere repetir el triunfo este añoJADE GAO - AFP

Franco Colapinto, uno de los representantes de Alpine, quedó 9° en la práctica inicial, en la que recibió una sanción por exceder la velocidad permitida en el pitlane. Logró un tiempo de 1:12.654 y quedó a 0.085s del italiano Gabriele Mini, que reemplazó al francés Pierre Gasly y culminó 7°. En la segunda tanda, el argentino finalizó 11° con una vuelta rápida de 1:11.996, esta vez por delante de Gasly, que terminó 14° con 1:12.109.

Está todo muy apretado”, comentó Colapinto en diálogo con ESPN al término de la jornada de este viernes. “En cuanto a velocidad del auto, estamos bien. El balance y la consistencia falta, no está. Vinimos con un setup (configuración) un poco distinto respecto a la de la FP1 conmigo. Para probar e intentar si el auto iba un poco mejor y si había mejorado algunos aspectos del año pasado”, explicó.

Cronograma y resultados de Colapinto en el Gran Premio de Brasil

Viernes 6 de noviembre

  • Práctica 1: 9°
  • Práctica 2: 11°

Sábado 7 de noviembre

  • 11.30: Práctica 3.
  • 15: Clasificación.

Domingo 8 de noviembre

  • 14: Carrera

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el GP de Brasil

El Gran Premio de Brasil se disputa este fin de semana en Interlagos, con la clasificación programada para este sábado a las 15 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 14. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en el sitio web F1 Pro TV.

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Andrea Kimi Antonelli es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Brasil 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50. Luego aparece Max Verstappen, con 3.00, y más atrás se ubica Lando Norris, con 4.30.

Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón del mundo, es el favorito a quedarse con la pole position en Brasil
Andrea Kimi Antonelli, flamante campeón del mundo, es el favorito a quedarse con la pole position en BrasilDANIEL BECERRIL - AFP
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