Palmeiras venció 1-0 a Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 8 de octubre de 2026 a las 21.30 en el Nubank Parque, con el arbitraje de Braulio da Silva Machado. En una jornada clave, Palmeiras logró quedarse con los tres puntos tras superar por 1-0 a Bahia, consolidando su desempeño en esta fecha del campeonato.

A los 7 minutos, José Manuel López marcó el 1er gol tras asistencia de Alexander Barboza. En cuanto a lo táctico, los locales presentaron un esquema 3-4-2-1, mientras que la visita optó por un 4-3-3. Durante el complemento, ambos técnicos buscaron refrescar sus piezas: a los 69 minutos, el entrenador de Palmeiras movió el banco: ingresó Ramón Sosa por Vitor Hugo Roque Ferreira y Jhon Arias por el autor del gol, José Manuel López. Por el lado de Bahia, las modificaciones llegaron a los 65 minutos con el ingreso de Ademir da Silva Santos Júnior, Caio Alexandre Souza e Silva y Erick Luis Conrado Carvalho.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio ofensivo de Palmeiras fue evidente a lo largo de los 90 minutos, registrando un total de 26 tiros, de los cuales 11 fueron a puerta, frente a los 10 disparos y apenas 1 remate a portería de Bahia. A pesar de contar con una posesión del balón del 40,7%, el conjunto local supo capitalizar las situaciones generadas ante un Bahia que mantuvo el control de la pelota durante el 59,3% del tiempo sin lograr romper la paridad en el marcador.

Disciplina y cierre

El juego físico dejó su marca en el acta arbitral con tres amonestaciones: Nicolás Acevedo (60') y Jean Lucas de Souza Oliveira (86') vieron la tarjeta amarilla en Bahia, mientras que Khellven Douglas Silva Oliveira (64') fue amonestado en Palmeiras. Con esta victoria, el conjunto local reafirma su postura en la tabla, cerrando un partido que dominó desde la eficacia frente a los tres palos y una mayor presión constante con 7 corners a favor contra los 3 obtenidos por el equipo visitante.