La frustración de Benín tras la despedida de Messi: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una”

La selección de Benín tuvo el privilegio de ser el rival de la Argentina en la despedida de la leyenda, Lionel Messi, del equipo nacional. Sin embargo, no todo fue satisfacción y emoción para los entusiastas integrantes del combinado africano en la noche del martes, en el estadio Monumental. El técnico de Benín, el alemán Gernot Rohr, ofreció una entrevista en una radio francesa y relató que hubo algo “malo” dentro de la jornada histórica. Y esa falencia estuvo directamente vinculada a la carencia de camaradería y a las relaciones públicas de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores”, comenzó declarando Rohr en el medio francés RMC. Pero lamentó: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una sola. No nos dieron nada, ni una foto con Messi”.

El DT alemán de la selección de Benín, Gernot Rohr staff - Reuters

Destacado jugador de Girondins de Burdeos (1977/1989) y posteriormente DT del mismo equipo francés en los ‘90, Rohr manifestó su frustración por lo que ocurrió puertas adentro: “Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una sola. Ni siquiera nos dejaron entrar al túnel. La seguridad impedía el paso a todo el mundo. Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros jugadores (argentinos). Lo intentamos todo, pero fue inútil”.

El DT contó que logró darle una camiseta de Messi de 2018 que el astro argentino le había firmado después del partido contra Nigeria en el Mundial (el alemán era el entrenador del equipo africano), al entrenador Lionel Scaloni. “Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto”, contó.

Lionel Messi rodeado de jugadores de Benín en el estadio Monumental Manuel Cortina - LA NACION

Rohr recordó el detalle que tuvo Benín al inicio del partido, durante el sorteo, al entregarle una rosa a Messi: “Mi jugador Tijani, que adora a Messi, le había dado una rosa roja antes del partido con una amazona a modo de regalo. Hicimos de todo pero no lo logramos”. En redes sociales circularon varios videos e imágenes en las que se ve a los africanos intentando sacarse fotos con Messi sin éxito.

Más allá de esos sinsabores, Rohr encontró puntos para valorar, sobre todo vinculados a la experiencia que tuvieron de medirse contra un equipo de primer nivel mundial, en un estadio con tanta historia como el Monumental: “Fue fantástico, pero sin estrés. El resultado (3-0) no era lo más importante. Para nosotros, desde el punto de vista deportivo, se trataba de aprender, de permitir que nuestros jóvenes jugadores tuvieran una experiencia internacional muy enriquecedora que nadie podría haber imaginado vivir algún día”.