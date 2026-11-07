Philadelphia Union venció 4-1 a Toronto FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Subaru Park, con el arbitraje de Timothy Ford. En un compromiso contundente por la jornada 35 de la MLS, el conjunto local demostró su eficacia ofensiva ante Toronto FC para sellar un 4-1 definitivo.

El marcador se abrió a los 28 minutos, cuando Cavan Sullivan marcó el primer gol tras una asistencia de Indiana Vassilev. Poco después, a los 41 minutos, Quinn Sullivan amplió la ventaja mediante la ejecución de un penal. Ya en la segunda mitad, a los 52 minutos, Josh Sargent descontó para la visita tras una asistencia de Djordje Mihailovic. Sin embargo, Philadelphia Union recuperó el control: a los 58 minutos, Cavan Sullivan anotó su segundo tanto personal tras asistencia de Quinn Sullivan, y a los 73 minutos, Bruno Damiani sentenció el 4-1 definitivo por la vía del penal.

El desarrollo del juego estuvo marcado por el movimiento en los bancos. A los 45 minutos, Philadelphia Union realizó una sustitución táctica con el ingreso de Andrew Rick por Andre Blake. Por su parte, Toronto FC sufrió diversas complicaciones físicas que obligaron a sustituciones tempranas, como los cambios de Zane Monlouis, Josh Sargent y Jonathan Osorio, quienes dejaron el campo de juego por lesión a lo largo de la segunda etapa.

La disciplina también fue un factor en el encuentro. El árbitro Timothy Ford amonestó a Jovan Lukic (44') y Ben Bender (86') en el equipo local, mientras que en la visita vieron la tarjeta amarilla Jonathan Osorio (66') y Emilio Aristizábal (92'). A pesar del esfuerzo de Toronto FC por mantenerse en partido, el dominio en las áreas resultó determinante para el triunfo final de Philadelphia Union.