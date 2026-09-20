Philadelphia Union venció 4-3 a Sporting Kansas City, por la MLS

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 21.30 en el estadio Sporting Park, bajo la atenta mirada de la árbitra Ekaterina Koroleva. En una jornada marcada por la intensidad y el constante cambio de dominio, Philadelphia Union logró llevarse una victoria fundamental frente a Sporting Kansas City, tras revertir un marcador adverso que parecía sentenciado en la primera mitad.

Desarrollo y emociones

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico de 4-4-2. La primera parte fue dominada por Sporting Kansas City, que se adelantó con dos goles de André Luiz, Inácio da Silva (a los 5 y 10 minutos, con asistencias de Lasse, Berg Johnsen y Calvin, Harris) y un tanto de Wyatt, Meyer a los 16 minutos tras pase de Emir, Karic. Sin embargo, en el complemento, la reacción de la visita fue contundente. A los 64 minutos, Bruno, Damiani descontó tras asistencia de Frankie, Westfield. Poco después, a los 66, Cavan, Sullivan puso el segundo con pase de Danley, Jean Jacques, y a los 68, Milan, Iloski igualó el encuentro. Finalmente, un gol en contra de Zorhan, Bassong a los 73 minutos terminó por darle el triunfo a Philadelphia Union.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión estuvo del lado de Philadelphia Union con un 55,1%, frente al 44,9% de Sporting Kansas City. En cuanto a la eficacia, la visita registró 11 disparos totales con 8 a puerta, superando los 10 remates y 6 intentos a portería del conjunto local. El encuentro también fue físico, reflejado en las amonestaciones recibidas por jugadores como Kwaku, Agyabeng y Lasse, Berg Johnsen en el local, además de Jesús, Bueno y Cavan, Sullivan en la visita.

Gestión desde el banco

Los entrenadores buscaron variantes para refrescar el juego. Sporting Kansas City realizó cambios tácticos importantes, como el ingreso de Jacob, Bartlett por Kwaku, Agyabeng al iniciar la segunda mitad, mientras que Philadelphia Union respondió con la entrada de Quinn, Sullivan por Indiana, Vassilev. A pesar de los esfuerzos del local por igualar en el tramo final, incluyendo la sustitución de Rubén, Ramos, la defensa de Philadelphia Union logró sostener el resultado que selló el 4-3 definitivo.