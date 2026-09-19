A qué hora juega River vs. Huracán y por dónde se puede ver en vivo

River y Huracán se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario, que viene de ganarle por 2 a 1 a Atlético Tucumán como visitante por los goles de Tobías Andrada y Thiago Almada (Cléver Ferreira empató transitoriamente para el Decano), se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que otros cuatro equipos: Belgrano, el conjunto tucumano y, justamente, Huracán. En diferencia de goles, el único que lo supera es el Pirata (+3 contra +2).

En medio de un diluvio, River derrotó a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro Fernando Font

El Globo, por su parte, está noveno y en la última jornada derrotó a Racing por 2 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con tantos de Facundo Waller y Jordy Caicedo (Ulises Ortegoza puso el 1 a 1 parcial para la Academia). Con dicho triunfo cortó una racha de tres empates consecutivos y escaló en la clasificación general para acercarse a la zona de acceso a los octavos de final.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de marzo de este año, en el marco de la décima fecha del Apertura. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria por 2 a 1 como visitante con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel (Caicedo empató transitoriamente para Huracán). El antecedente más reciente en el Monumental, en tanto, es del 10 de agosto de 2024, cuando empataron 1 a 1 por los tantos de Claudio Echeverri -R- y Rodrigo Echeverría -H- en la fecha 10 de la Liga Profesional.

En el último partido entre Huracán y River, por el Torneo Apertura 2026, el Millonario ganó 2 a 1 Gonzalo Colini - La Nación

River vs. Huracán: todo lo que hay que saber

Fecha 10 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 19 de septiembre.

: Sábado 19 de septiembre. Hora : 19.

: 19. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Facundo Tello.

River vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 19 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.