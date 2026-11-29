La selección argentina femenina afrontará este domingo una de las pruebas más exigentes de su calendario internacional y tal vez de las más resonantes de los últimos años. Desde las 20.15 (horario argentino) recibirá a Alemania en el Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona, de La Plata, en un amistoso que tendrá un significado especial: será el encuentro que marcará la reinauguración oficial de este escenario.

El partido no será transmitido en ninguno de los canales tradicionales de televisión y solo se podrá seguir en vivo por streaming. Estará disponible en vivo y de manera gratuita a través de LPF Play y AFA Estudio.

El presidente de AFA, Claudio Tapia, se mostró toda la semana junto al equipo femenino y compartió esta foto este domingo

Argentina vs. Alemania: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Horario: 20.15 (hora argentina).

20.15 (hora argentina). Estadio: Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona, La Plata.

Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona, La Plata. TV: no hay.

no hay. Streaming: LPF Play y AFA Estudio.

El encuentro entre argentinas y germanas tiene un valor que excede lo estrictamente deportivo. Después de permanecer sin actividad futbolística desde 2023, el estadio platense volverá a abrir sus puertas para recibir un encuentro internacional. Y la elección de la selección femenina como protagonista de ese regreso representa también una señal de reconocimiento para un equipo que busca consolidar su crecimiento y ganar cada vez más espacio en el escenario internacional.

Del otro lado estará Alemania, uno de los mejores equipos del mundo. El equipo teutón conquistó dos Copas del Mundo, ocho Eurocopas y una medalla dorada olímpica en Río de Janeiro 2016. Además, es una de las grandes potencias de la disciplina y por eso el partido de este domingo representa una de las pruebas más exigentes que puede afrontar la Argentina en el que es un camino de preparación para el Mundial de Brasil 2027.

El historial entre ambos seleccionados también le aporta un componente particular al partido. Apenas se enfrentaron dos veces y en ambas ocasiones fue en una Copa del Mundo. En 2003, durante el primer Mundial disputado por la Argentina, Alemania se impuso por 6 a 1. Cuatro años después, en China 2007, las europeas volvieron a ganar, esta vez por un contundente 11 a 0, en el que fue el juego inaugural de aquella competencia.

Para el DT argentino Germán Portanova, el encuentro representa una oportunidad para medir el verdadero nivel de su equipo frente a una de las potencias mundiales. El cuerpo técnico es consciente de que el equipo necesita este tipo de desafíos para seguir creciendo y tener la posibilidad, el año que viene, de hacer un Mundial en el que pueda tener un salto de calidad potenciado por el mayor desarrollo que tuvieron las jugadoras actuales con respecto a las de otras generaciones que contaron con poco o nulo apoyo.

La capitana Aldana Cometti y el DT Germán Portanova dieron una conferencia entresemana y valoraron jugar ante una potencia

Después del compromiso frente a Alemania, la selección argentina tendrá otro desafío internacional antes de despedir el año: recibirá a Uruguay el próximo viernes 4 de diciembre, desde las 19, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, de Barracas Central. Será el segundo amistoso de esta última ventana FIFA de 2026 y una nueva oportunidad para sumar rodaje.

A su vez, el equipo quedará muy atento a lo que ocurra el próximo 11 de diciembre en Río de Janeiro, cuando se lleve a cabo el sorteo de los grupos del Mundial 2027.