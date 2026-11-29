En la zona A no hubo sorpresas. Ni cambios ni alteraciones. Todo fue lineal. Previsible. Y se cumplieron los vaticinios de la gran mayoría: los dos mejores equipos de la temporada ganaron sus tres compromisos y el próximo sábado a partir de las 16.30 y en la cancha 1, se jugarán mano a mano el pase a la final del Campeonato Argentino Abierto. No hace falta una calculadora ni recurrir a variables de desempate. El que gane tendrá un quinto partido en el torneo y el que pierda soltará los caballos.

De un lado se planta La Natividad-La Dolfina, un cuarteto galáctico, que marcha invicto desde su creación (2025) y venció a La Irenita en la tórrida tarde de este sábado en Palermo. Es un buen equipo el de los Mac Donough que sucumbió, por 21-10, ante la poderosa alianza de los Castagnola y los Cambiaso. Y del otro lado aguarda La Hache, el mejor de los equipos terrestres. Una formación sólida, seria, que viene rindiendo por encima de su handicap de 34 goles (Carlos María Ulloa y Benjamín Panelo están baratos con 8) y que este sábado, más temprano, doblegó a La Ensenada por 20-13. Será un choque atractivo entre dos conocidos de 2026, que se midieron en las dos definiciones anteriores, en las que se registraron victorias relativamente cómodas del elenco de Cañuelas, por cierto más en el resultado que en el desarrollo: 18-14 en Hurlingham y 16-10 en Tortugas. Analizado desde el punto de vista numérico, un triunfo más contundente el segundo, pero observado a través del prisma del juego, no tan convincente como el primero.

Adolfo Cambiaso ejecuta un suave cogote ante Paco de Narvéz; el número 3 está a dos triunfos de igualar a Juan Carlos Harriott (h.) en el récord de conquistas del Argentino Abierto. MATIAS CALLEJO / AAP

La Hache. Otra vez La Hache en el camino de La Natividad-La Dolfina este año. “Sabemos que es un equipazo. Lo mostró las dos veces que nos enfrentamos. Está jugando muy bien, con muy buen funcionamiento. Así que creo que, como en los dos casos anteriores, va a ser un gran partido, muy duro. Esperemos estar bien ese día para ganarle”, analizó Camilo Castagnola, goleador y figura frente a La Irenita. Consiguió 9 tantos, incluidos 2 de penal.

La Natividad-La Dolfina repara en el adversario, como todos. Trata de neutralizar los puntos fuertes y de explotar los defectos. No obstante, pone el acento en su propio juego. Y más aun en esta temporada, cuando el equipo encontró un sistema que el año pasado no tenía. “Dependíamos más de las individualidades. En cambio, ahora jugamos más en equipo, haciendo pases”, comentó Adolfo Cambiaso. Ese cambio le trajo beneficios al dream team, que gana más aliviado los partidos. A veces le cuesta un par de chukkers engranar, como frente a La Irenita este sábado, pero una vez que la maquinaria comienza a andar... “Cuando logramos engancharnos y conectarnos, empezamos a jugar simple. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y entonces todo fluye de manera natural”, destacó Jeta Castagnola, el delantero que el el 13 de diciembre cumplirá 24 años y ya no asombra con sus golazos. A fuerza de repetir jugadas extraordinarias, las ha convertido en ordinarias.

“Tenemos que mover la pelota, como lo hicimos a partir del cuarto chukker, cuando empezamos a jugar mejor”, comentó 'Poroto' Cambiaso sobre el triunfo ante La Irenita, en el que el cuarteto de Cañuelas repitió caballos. MATIAS CALLEJO / AAP

Por Cañuelas se fijan más en la producción propia que en la del rival. En ese sentido, Camilo está tranquilo. Ve bien al equipo. “El fuerte nuestro es la intensidad. Gracias a eso logramos sacar una buena diferencia, como hoy. Y la idea es mantenerla a pesar de la distancia en goles. Y creo que lo conseguimos, aunque en otros pasajes, lógicamente, baje un poco ese ritmo”, apuntó el número 1, siete días después de que La Natividad-La Dolfina perdiera por 5-0 un chukker a manos de La Ensenada, camino al 18-10 definitivo. Eso ya pasó y ahora queda el encuentro decisivo de la zona A. “Creo que a este partido contra La Hache llegamos en nuestro mejor momento en el nivel colectivo. Y los caballos, también. Desde el principio de la temporada apuntamos a llegar bien con la caballada a este momento. Y en ese sentido estamos muy bien. Yo, particularmente, dispongo de unos catorce caballos y me siento muy cómodo con ellos”, puntualizó.

Adolfo Cambiaso (n.), autor de 8 goles (un penal) contra La Irenita, aportó otro dato sobre el encuentro. “Hicimos lista corta, porque era fundamental ganar para llegar a la semifinal”, admitió en referencia a la nómina de caballos, aludiendo a que utilizaron los mejores con la decisión de repetirlos durante el partido. Y sobre el juego, Poroto comentó: “Tenemos que mover la pelota, como lo hicimos a partir del cuarto chukker, cuando empezamos a jugar mejor”. El número 2 también avizoró el último compromiso en el grupo. “Al tercer partido contra La Hache lo imagino distinto a los dos anteriores. Porque tiene otro condimento, la cancha 1 de Palermo... Es otra cosa. Ellos se entienden muy bien, pero nosotros tenemos que salir a hacer nuestro juego, y si lo hacemos tendremos posibilidades de ganarles”, expresó el atacante de 20 años.

Compacto del éxito de los Castagnola y los Cambiaso

A la luz de los resultados y del juego expuesto por cada participante en Palermo, La Natividad-La Dolfina vs. La Hache es el mejor partido que el polo mundial puede ofrecer hoy en día. Uno y otro conjuntos se midieron en las otras dos definiciones de Triple Corona y la tercera versión de la saga será en una virtual semifinal del Argentino Abierto. Galácticos versus terrestres. ¿De ese cruce saldrá el campeón? Es lo que muchos presumen.

Síntesis de La Natividad-La Dolfina 21 vs. La Irenita 10