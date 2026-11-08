Portland Timbers venció 2-0 a Austin FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 7 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Q2 Stadium, con el arbitraje de Victor Manuel Rivas. Portland Timbers logró una victoria sólida ante Austin FC para sumar tres puntos fundamentales en la parte final de la temporada.

El dominio de la visita comenzó desde el inicio del encuentro. A los 3 minutos, Ariel Lassiter marcó el primer gol tras asistencia de Vincent Janssen. Posteriormente, a los 70 minutos, Kristoffer Velde amplió la ventaja tras recibir un pase de Ian Smith para sentenciar el 2-0 definitivo.

En cuanto al apartado disciplinario, Micah Burton de Austin FC recibió una tarjeta amarilla a los 56 minutos tras una infracción. Por su parte, ambos estrategas buscaron alternativas tácticas, destacándose el ingreso de Cole Bassett en el conjunto visitante al cierre de la primera mitad y los múltiples cambios realizados por el entrenador local durante el complemento para intentar revertir el marcador.

El desarrollo del juego mostró una mayor eficacia ofensiva por parte de Portland Timbers, que supo aprovechar sus oportunidades frente a un Austin FC que no encontró los caminos para descontar. A pesar de los intentos de refrescar el equipo mediante las sustituciones de Przemyslaw Placheta, Myrto Uzuni, Brendan Hines-Ike y Besard Sabovic, el equipo local no logró vulnerar la valla rival.

Con este resultado en la jornada 35 de la MLS, Portland Timbers consolida su desempeño en el tramo decisivo de la temporada. Por el lado de Austin FC, el equipo deberá analizar las fallas defensivas cometidas en los minutos iniciales que condicionaron el trámite del choque en su propio estadio.